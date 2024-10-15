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FDP’den organ bağışı düzenlemesine yeni öneri!

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#AVRUPADAN HABER#Katrin Helling-Plahr#Andrew Ullmann
FDP’den organ bağışı düzenlemesine yeni öneri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 10:30

Almanya’da iktidarın küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP), organ bağışında yeni bir düzenleme önerdi. FDP’nin önerisinde ölüm tanımının genişletilmesi yer alıyor. Yeni öneriye göre, kalp ve dolaşım sisteminin durması da organ bağışı için yeterli bir kriter olarak kabul edilecek. Şu andaki düzenlemeye göre organların bağışlanabilmesi için beyin ölümünün gerçekleşmesi gerekiyor. FDP grubunun hazırladığı taslak belge Federal Meclis’te oylanacak.

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FDP’nin hukuk politikaları sözcüsü Katrin Helling-Plahr, bu düzenlemenin organ bağışı sayısını artırabileceğini ifade etti. Yeni düzenleme kapsamında, potansiyel organ bağışçıları bu yöndeki bir isteği, organ bağışı kartlarına ya da bağışçı kayıtlarına eklenen özel bir alanda açıkça belirtebilecekleri bir seçenek sunulacak. FDP’nin sağlık politikaları sözcüsü ve Würzburg Üniversitesi’nde profesör olan Andrew Ullmann ise “Tıbbi açıdan ölümün açıklanması için evrensel bir altın standart bulunmamaktadır” dedi. Ullmann, kalp durması sonrası ölüm ile beyin ölümünün eşdeğer kabul edilebileceğini söyledi. Aralarındaki temel fark, kalp ölümünün daha basit ama yine de güvenilir şekilde tespit edilebilmesi. Beyin ölümünün belirlenmesi büyük bir çaba gerektirdiği için, potansiyel organ bağışçılarını baştan sınırlandırdığı ifade edildi. Almanya’da yıllardır böbrek, karaciğer ve kalp gibi organlara acil ihtiyaç duyuluyor. Geçen yıl, vefat eden 965 kişi organlarını başkalarına bağışladı. Ancak aynı dönemde 8 bin 400 kişi yeni bir organ bekleme listesinde yer alıyordu. Bir kişinin organ bağışında bulunabilmesi için ise iki bağımsız uzmanın, o kişinin beyin ölümünü tespit etmesi gerekiyor.

FDP’den organ bağışı düzenlemesine yeni öneri

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#AVRUPADAN HABER#Katrin Helling-Plahr#Andrew Ullmann

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