FDP’den organ bağışı düzenlemesine yeni öneri!

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FDP’nin hukuk politikaları sözcüsü Katrin Helling-Plahr, bu düzenlemenin organ bağışı sayısını artırabileceğini ifade etti. Yeni düzenleme kapsamında, potansiyel organ bağışçıları bu yöndeki bir isteği, organ bağışı kartlarına ya da bağışçı kayıtlarına eklenen özel bir alanda açıkça belirtebilecekleri bir seçenek sunulacak. FDP’nin sağlık politikaları sözcüsü ve Würzburg Üniversitesi’nde profesör olan Andrew Ullmann ise “Tıbbi açıdan ölümün açıklanması için evrensel bir altın standart bulunmamaktadır” dedi. Ullmann, kalp durması sonrası ölüm ile beyin ölümünün eşdeğer kabul edilebileceğini söyledi. Aralarındaki temel fark, kalp ölümünün daha basit ama yine de güvenilir şekilde tespit edilebilmesi. Beyin ölümünün belirlenmesi büyük bir çaba gerektirdiği için, potansiyel organ bağışçılarını baştan sınırlandırdığı ifade edildi. Almanya’da yıllardır böbrek, karaciğer ve kalp gibi organlara acil ihtiyaç duyuluyor. Geçen yıl, vefat eden 965 kişi organlarını başkalarına bağışladı. Ancak aynı dönemde 8 bin 400 kişi yeni bir organ bekleme listesinde yer alıyordu. Bir kişinin organ bağışında bulunabilmesi için ise iki bağımsız uzmanın, o kişinin beyin ölümünü tespit etmesi gerekiyor.