FDP’den katı sığınmacı hamlesi

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ALMANYA’da partiler arasında ülkeye düzensiz göçün engellenmesi ve sığınmacı sayısının sınırlandırılması tartışmaları yoğunlaşırken, hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP), göç politikasını sertleştirdi. FDP Federal Meclis Grubu, sığınma başvuruları kabul edilmeyenlere yapılan ödemelerde büyük ölçüde kısıntıya gidilmesini gündeme getirirken, sınır dışı edilmelerinin hızlandırılmasını da istedi. “Almanya’nın göçte yeni bir gerçek politikaya ihtiyacı var” başlığı altında hazırlanan ve 9 maddeden oluşan raporda, Almanya’da sığınma başvuruları geri çevrilen 900 binden fazla kişinin bulunduğuna dikkat çekilirken, bunlara yapılan ödemelerin büyük ölçüde azaltılması önerildi.
SANCILI ÖNERİLER
FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, başvuruları kabul edilmeyen sığınmacılara sadece cep harçlığı verilmesinin Almanya’nın çekiciliğini yitireceği ve ülkeye gelecek sığınmacı sayısında ciddi düşüş olacağı görüşünü savundu. Dürr, Almanya’nın komşu ülkelerle olan sınırlarında başlatılan kontrollerin önemli olduğunu, ancak sığınma başvuruları kabul edilmediği halde, burada kalanlara hâlâ bu denli sosyal yardım yapılmasına kesinlikle karşı olduklarını da vurguladı. FDP’nin bu yöndeki önerilerinin özellikle Yeşiller’le ilişkileri daha da zorlaştırması beklenirken, Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) de tepkiler gelmeye başladı. SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, “FDP belli ki her hafta yeni bir tartışma başlatmanın uzmanı oldu. FDP’nin bu tutumu beni kızdırıyor” açıklamasında bulundu.