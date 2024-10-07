FDP’den katı sığınmacı hamlesi

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ALMANYA’da partiler arasında ülkeye düzensiz göçün engellenmesi ve sığınmacı sayısının sınırlandırılması tartışmaları yoğunlaşırken, hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP), göç politikasını sertleştirdi. FDP Federal Meclis Grubu, sığınma başvuruları kabul edilmeyenlere yapılan ödemelerde büyük ölçüde kısıntıya gidilmesini gündeme getirirken, sınır dışı edilmelerinin hızlandırılmasını da istedi. “Almanya’nın göçte yeni bir gerçek politikaya ihtiyacı var” başlığı altında hazırlanan ve 9 maddeden oluşan raporda, Almanya’da sığınma başvuruları geri çevrilen 900 binden fazla kişinin bulunduğuna dikkat çekilirken, bunlara yapılan ödemelerin büyük ölçüde azaltılması önerildi.

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Başvuruları kabul edilmeyen ve haklarında sınır dışı kararı bulunanlara sadece ‘yatak, sabun ve ekmek’ verilmesi, diğer yardımların tamamen sonlandırılması istendi. Başvuruları kabul edilmeyenlerden en az 300 bini hakkında derhal sınır dışı edilme kararı bulunduğu hatırlatılırken, sınır dışıların hızlandırılması için bürokratik engellerin zaman kaybetmeden yok edilmesi de muhalefet partileri tarafından ‘Liberallerin öneriler paketi’ olarak nitelenen aynı raporda yer aldı. FDP’nin kurultayında görüşülmesi öngörülen raporda Fas, Tunus, Cezayir’in yanı sıra Hindistan, Kolombiya ve Ermenistan gibi ülkelerin de ‘güvenli ülke’ sınıfına alınması ve bu ülkeler ile o ülkeler üzerinden gelen sığınmacıların derhal geri gönderilmelerine de yer verildi. Ayrıca sığınma başvuruların Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler dışında da değerlendirilmesi, bir başka AB ülkesi üzerinden gelip de Almanya’da sığınma başvurusunda bulunanlara ödeme yapılmaması da aynı raporda yer aldı.

SANCILI ÖNERİLER

FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, başvuruları kabul edilmeyen sığınmacılara sadece cep harçlığı verilmesinin Almanya’nın çekiciliğini yitireceği ve ülkeye gelecek sığınmacı sayısında ciddi düşüş olacağı görüşünü savundu. Dürr, Almanya’nın komşu ülkelerle olan sınırlarında başlatılan kontrollerin önemli olduğunu, ancak sığınma başvuruları kabul edilmediği halde, burada kalanlara hâlâ bu denli sosyal yardım yapılmasına kesinlikle karşı olduklarını da vurguladı. FDP’nin bu yöndeki önerilerinin özellikle Yeşiller’le ilişkileri daha da zorlaştırması beklenirken, Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) de tepkiler gelmeye başladı. SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, “FDP belli ki her hafta yeni bir tartışma başlatmanın uzmanı oldu. FDP’nin bu tutumu beni kızdırıyor” açıklamasında bulundu.