FDP üç seçmenden birini kaybetti

FDP Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Thomas Kemmerich’in 5 Şubat’ta aşırı sağcı AfD’nin oylarıyla Thüringen Eyalet Başbakanı seçilmesi ve Kemmerich’in bunu önce kabullenmesi, en çok FDP’ye zarar verdi. Seçmen, AfD ile işbirliği yapmakla suçlanan FDP’den kaçtı. Emnid araştırma kuruluşunun bin 886 kişiyle yaptığı ankete göre 5 Şubat’tan önce yüzde 8 desteği bulunan FDP, yüzde 6’ya geriledi. Sol Parti’nin oyu ise yüzde 9’dan yüzde 10’a çıktı. Ankette çıkan sonuçlara göre CDU/CSU, SPD, YeŞiller ve AfD’nin oyu ise değişmedi. Bugün seçim olsa CDU/CSU yüzde 28, SPD yüzde 15, Yeşiller yüzde 20 ve AfD de yüzde 15 oy alıyor. Kararsız seçmenin oranı ise yüzde 6.