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FDP: ‘Radikallerin gittiği camiler kapatılsın’

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#ALMANYA#FDP#AVRUPADAN HABERLER
FDP: ‘Radikallerin gittiği camiler kapatılsın’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 13:44

FDP Federal Meclis Grubu, Almanya’nın Mannheim kentinde Afgan kökenli bir kişi tarafından bıçaklanan Alman polis memurunun yaşamını yitirmesi üzerine radikallere karşı mücadeleyi içeren bir ‘öneriler paketi’ni karara bağladı.

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FDP’nin önerileri arasında ‘Hamburg İslam Merkezi’nin (IZH) bağlı camilerin kapatılması, Hamburg ve Essen’de düzenlediği gösterilerde “Hilafet şimdi” ve “Çözüm hilafet” gibi afişler taşınan ve sloganlar atılan ‘Muslim Interkativ’ gibi dernek ile cemiyetlerin yasaklanması talepleri yer aldı. Ayrıca sosyal medyada kin ve nefret kusan radikallere oturum izni verilmemesi de istendi. Almanya’da saldırılara katılanlar ile bu saldırılara destek verenlerin ve övgüde bulunanların sınır dışı edilmeleri de önerildi. FDP, bu alanda Almanya’da yaşayan Müslümanlara ve oluşturdukları dernek ile cemiyetlere önemli görevler düştüğüne dikkati çekerken, radikallere karşı mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

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#ALMANYA#FDP#AVRUPADAN HABERLER

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