FDP: ‘Radikallerin gittiği camiler kapatılsın’

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FDP’nin önerileri arasında ‘Hamburg İslam Merkezi’nin (IZH) bağlı camilerin kapatılması, Hamburg ve Essen’de düzenlediği gösterilerde “Hilafet şimdi” ve “Çözüm hilafet” gibi afişler taşınan ve sloganlar atılan ‘Muslim Interkativ’ gibi dernek ile cemiyetlerin yasaklanması talepleri yer aldı. Ayrıca sosyal medyada kin ve nefret kusan radikallere oturum izni verilmemesi de istendi. Almanya’da saldırılara katılanlar ile bu saldırılara destek verenlerin ve övgüde bulunanların sınır dışı edilmeleri de önerildi. FDP, bu alanda Almanya’da yaşayan Müslümanlara ve oluşturdukları dernek ile cemiyetlere önemli görevler düştüğüne dikkati çekerken, radikallere karşı mücadele etmeleri çağrısında bulundu.