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Christian Dürr, FDP eyalet teşkilatları ve eyalet meclis grup başkanlarının Schleswig-Holstein’ın başkenti Kiel’de dün yapılan toplantılarından sonra mayıs ayında yapılacak kurultayda Lindner’in yerine aday olmak istediğini ilan etti. 2021 yılı sonlarından beri FDP Meclis Grup Başkanı olarak görev yapan ve 25 Mart’ta bu yasama döneminde Federal Meclis’in yapacağı ilk oturum ile parlamento dışı kalacak olan liberallerin liderliğine soyunan Dürr, sosyal medyada paylaştığı video mesajda “FDP Genel Başkanı olmaya hazırım” dedi. 47 yaşındaki politikacı, seçimlerde ancak yüzde 4.3 oy alarak yüzde 5 barajını aşamamalarını ‘acı verici büyük bir yenilgi’ olarak nitelerken, pes etmek için bir neden görmediğini vurguladı. Dürr, “Liberaller duraksamazlar. Ben FDP’nin güçlü bir şekilde geri gelmesine katkıda bulunmak istiyorum. O nedenle de FDP liderliğine adayım. Almanya’nın FDP gibi ortada bir partiye ihtiyacı var. Her şeyi devletin düzenlemesini bekleyen değil, bireylerin gücüne inanan FDP gibi liberal bir partiye ihtiyacı var. Ekonomik özgürlük ile toplumsal özgürlüğü buluşturan bir partiye ihtiyacı var” dedi.

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CHRISTIAN DÜRR KİMDİR?

Christian Dürr, 18 Nisan 1977’de Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Delmenhorst kentinde doğdu. İlk ve orta öğrenimi Ganderkesee kentinde yaptı. 1993-1994 yıllarında ABD’nin Arizona eyaletinde New Kingman-Butler kentinde Kingman High School’a gitti. 1997 yılında Almanya’da liseyi bitirdikten sonra 13 ay sivil hizmet yaptı. 2007 yılında da Hannover Leibniz Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’ni bitirdi. Henüz liseye giderken 1995 yılında FDP gençlik teşkilatı Genç Liberaller üyesi oldu. 2002 yılında da Genç Liberaller Aşağı Saksonya Teşkilat Başkanı seçildi. 2002-2017 yıllarında Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu milletvekilliği yaptı ve 2017’den beri de Federal Meclis milletvekili olarak görev yapıyor. Dürr, 8 Aralık 2021’den beri de FDP Federal Meclis Grup Başkanlığı görevini yürütüyor.