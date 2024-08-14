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FDP: ‘Kalkınma Bakanlığı lağvedilsin’

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#ALMANYA#FDP#AVRUPADAN HABERLER
FDP: ‘Kalkınma Bakanlığı lağvedilsin’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 11:42

Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde özellikle 2025 yılı bütçesiyle ilgili sıkıntılar devam ederken, şimdi de ‘bakanlık kavgası’ başladı. Hükümetin küçük ortağı FDP, Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın lağvedilerek Federal Dışişleri Bakanlığı’na bağlanmasını gündeme getirdi.

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Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), daha geçen hafta önceliğin ekonomik alanda canlılık yaratılması olduğu gerekçesiyle Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın bütçesinde 1 milyar Euro’ya yakın kısıntı yapılacağını açıklarken, partisinin, bakanlığın lağvedilmesini istemesi ortaklar arasında sıkıntıları artırdı. Hükümet ortakları SPD ile Yeşiller, FDP’nin bu yöndeki önerisine tepki gösterdi.

‘SAÇMALIK YAPIYOR’
SPD Federal Meclis Grubu Kalkınma Politikası Sözcü Yardımcısı Manuel Gava, “FDP gelecek ay yapılacak eyalet seçimlerinde birkaç fazla oy alabilmek için yapıyor bunu. Çok gülünç bir durum. Bu anlamsız tartışma kimsenin işine yaramaz. Ekonomik iş birliğine yönelik katkı sadece birkaç su kuyusu kazılması için yapılmıyor. Örneğin, Güney Amerika’da Çin’in hakimiyetine son verilmesi için lityum arayışları destekleniyor. Ayrıca iki bakanlığın birleştirilmesi ne kadar tasarruf sağlar?” diyerek tepki gösterdi. Yeşiller Meclis Grubu Kalkınma Politikası Sözcüsü Ottmar von Holtz da “FDP, yaz boşluğundan yararlanıp böyle bir saçmalık yapıyor” dedi.

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#ALMANYA#FDP#AVRUPADAN HABERLER

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