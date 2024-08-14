FDP: ‘Kalkınma Bakanlığı lağvedilsin’

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Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), daha geçen hafta önceliğin ekonomik alanda canlılık yaratılması olduğu gerekçesiyle Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın bütçesinde 1 milyar Euro’ya yakın kısıntı yapılacağını açıklarken, partisinin, bakanlığın lağvedilmesini istemesi ortaklar arasında sıkıntıları artırdı. Hükümet ortakları SPD ile Yeşiller, FDP’nin bu yöndeki önerisine tepki gösterdi.

‘SAÇMALIK YAPIYOR’

SPD Federal Meclis Grubu Kalkınma Politikası Sözcü Yardımcısı Manuel Gava, “FDP gelecek ay yapılacak eyalet seçimlerinde birkaç fazla oy alabilmek için yapıyor bunu. Çok gülünç bir durum. Bu anlamsız tartışma kimsenin işine yaramaz. Ekonomik iş birliğine yönelik katkı sadece birkaç su kuyusu kazılması için yapılmıyor. Örneğin, Güney Amerika’da Çin’in hakimiyetine son verilmesi için lityum arayışları destekleniyor. Ayrıca iki bakanlığın birleştirilmesi ne kadar tasarruf sağlar?” diyerek tepki gösterdi. Yeşiller Meclis Grubu Kalkınma Politikası Sözcüsü Ottmar von Holtz da “FDP, yaz boşluğundan yararlanıp böyle bir saçmalık yapıyor” dedi.