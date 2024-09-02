FDP'de isyan sesleri yükseldi

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SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde yaşanan iç sürtüşmeler nedeniyle daha önce de partisine “Koalisyonu sonlandıralım” çağrısında bulunan FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, “Yeter artık” diyerek adeta isyan etti. Aynı zamanda Federal Meclis Başkan Yardımcısı olan Kubicki, “Trafik lambası koalisyonu (SPD, FDP, Yeşiller) meşruiyetini kaybetti” diyerek partisinin koalisyondan çekilmesini istedi. 1971 yılından beri FDP üyesi olan ve 1990’lı yılların başından beri parti yönetiminde aktif görevler alan Kubicki, “Bu koalisyon ülkeye zarar veriyor. Bu koalisyon kesinlikle FDP’ye zarar veriyor” diye konuştu.

‘İŞ BİRLİĞİ MÜMKÜN DEĞİL’

FDP’li başka politikacılardan da Kubicki’ye destek geldi. FDP milletvekili Frank Schaeffler de partisinin koalisyonu terk etmesini istedi. FDP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Christopher Vogt da “SPD ve Yeşiller’le etkili bir iş birliği yapmak mümkün değil. Yurttaşların tutumu çok açık: Berlin’in göç ve ekonomi politikasında çok acil bir dönüşüme ihtiyaç var. Bu da bu ortaklarla mümkün değil” diyerek partisinin koalisyonu terk etmesini önerdi.