FDP: İdeal ortak CDU/CSU

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ALMANYA’da iktidara talip olan ana muhalefet CDU/CSU, politikaları örtüşmediği için Yeşiller’le ortaklık yapmayacaklarını ilan ederken, 2021 yılından beri SPD ve Yeşiller’le sürdürdükleri koalisyondan kovulan FDP, erken seçimden sonra kurulacak yeni hükümette sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını açıkladı. FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, özel televizyon kanallarından RTL ve N-tv’ye verdiği demeçte, “En çok kiminle ortak noktalarımız olduğu belli. Özellikle ekonomi programlarına baktığımda Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) bize çok daha yakın olduğunu görüyorum. CDU/CSU bizim için ideal ortak” dedi.

‘HEDEFİMİZ BELLİ’

Djir-Sarai, SPD ve Yeşiller’le ülkenin sorunlarının çözülemeyeceği görüşünü savunurken, “Bu nedenle hedefimiz belli. Yeni kurulacak hükümette yeniden görev almak. Şahsen ben Birlik Partileri ile ortaklığı tercih ederim” açıklamasında bulundu. FDP Genel Sekreteri, partisinin önceden koalisyonu terk etme planları yaptığı yönündeki haberlere de tepki gösterdi. “Bize böyle bir çamur atılması tamamen küstahlıktır” derken, her parti gibi kendilerinin de partinin bazı oturumlarında politik gelişmeleri ve ortak oldukları hükümetin yaklaşımını değerlendirmelerinin çok doğal olduğunu vurguladı. “Bunu diğer partiler de yapıyor. Koalisyon hakkında konuşmanın, tartışmanın nesi skandaldır?” derken, kendilerine haksızlık edildiği görüşünü de savundu.

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SCHOLZ’SUZ ORTAKLIK OLABİLİR

Öte yandan “Yeşiller’le ortaklık yok” diyen CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, erken seçimden sonra Şansölye Olaf Scholz’un olmadığı bir SPD ile ortaklık edebileceklerini söyledi. Ancak CDU/CSU, Scholz döneminde hayata geçirilen Yurttaş Parası ile ilgili düzenlemeleri iptal etmekte kararlı olduğu için bu alanda sıkıntılar yaşanabileceğine de işaret etti.