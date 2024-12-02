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FDP Genel Sekreteri Buschmann oldu

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#Almanya#Marco Buschmann#AVRUPADAN HABERLER
FDP Genel Sekreteri Buschmann oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 13:07

Almanya’da SPD ve Yeşiller’le oluşturdukları koalisyon hükümetini Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in ‘kovulması’ üzerine terk eden küçük ortak FDP’nin Genel Sekreterliği’ne Marco Buschmann (47) getirildi.

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FDP’nin ‘D-Day Akış/Seyir Senaryoları-Önlemler’ (Avrupa’yı Alman Nazilerden kurtarmak için müttefiklerin 6 Haziran 1944 tarihindeki Normandiya Çıkarması) adıyla hazırlanan ve koalisyonu terk etme stratejilerini içeren 8 sayfalık belgeler ortaya çıkınca, Genel Sekreter Bijan Djin-Sarai istifa etmişti. Djin-Sarai’nin yerine eski Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann atandı. 1994 yılından beri FDP üyesi olan 2012-2014 yıllarında FDP Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Teşkilatı Genel Sekreteri, 2014-2017 yıllarında FDP Genel Merkezi Genel Müdürü ve 8 Aralık 2021-7 Kasım 2024 tarihleri arasında Federal Adalet Bakanı olarak görev yapan Marco Buschmann’ın 23 Şubat’ta yapılacak erken seçim öncesi partinin seçim kampanyasını yönlendireceği belirtildi. Buschmann da ‘D-Day’ dokümanlarından haberinin olmadığını söyledi. Bu tür tartışmaların partiye zarar verdiğinin altını çizen Buschmann, hedefin partinin yüzde 5 barajını aşarak yeniden iktidara ortak olmasına katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

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#Almanya#Marco Buschmann#AVRUPADAN HABERLER

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