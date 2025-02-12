FDP, Federal Meclis’e giremeyebilir!

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RTL/ntv Trendbarometer anketine göre, Federal Meclis seçimlerine iki hafta kala seçmen tercihlerinde büyük bir değişim yaşanmadı. CDU/CSU yüzde 29 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Forsa araştırma enstitüsü tarafından yapılan ankete göre, Sol Parti bir puanlık artışla yüzde 6’ya yükseldi. Bu oran, partinin yüzde 5’lik seçim barajını aşması anlamına geliyor. Yeşiller ise bir puan kaybederek yüzde 14’e geriledi. AfD yüzde 20, SPD yüzde 16 ve Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) yüzde 4 oy oranında sabit kaldı. FDP de yüzde 4 oyla Federal Meclis’in dışında kalıyor. Sol Parti’nin oy oranındaki artış, özellikle 30 yaş altı seçmenlerden geldi. Bu yaş grubunda Sol Parti, Yeşiller ile birlikte birinci sırada yer alıyor. SPD ise genç seçmenler arasında genel nüfusa göre daha düşük bir performans sergiliyor.

Ankete göre, Federal Meclis’te çoğunluğu sağlayabilecek iki koalisyon senaryosu öne çıkıyor. CDU/CSU ve SPD arasında kurulacak ‘büyük koalisyon’, 333 milletvekili ile çoğunluğu sağlayabilir. CDU/CSU ve Yeşiller arasında kurulacak bir ‘siyah-yeşil’ koalisyon ise 319 milletvekili ile dar bir çoğunluk elde edebilir. CDU/CSU ve AfD arasında kurulacak bir ittifak matematiksel olarak mümkün olsa da Birlik Partileri bu seçeneği kesin bir dille reddediyor. Ankette, başbakanlık için yapılan doğrudan oylamada CDU/CSU adayı Friedrich Merz iki puanlık artışla yüzde 17’ye yükseldi. Mevcut Başbakan Olaf Scholz da (SPD) ise bir puanlık artışla yüzde 17’de yükseldi. Yeşiller’in adayı Robert Habeck yüzde 23 olurken, AfD’nin adayı Alice Weidel ise bir puan kaybederek yüzde 15’e geriledi. Seçmenlerin yüzde 21’i ise adaylardan hiçbirini desteklemediğini belirtti.