‘FDP bize daha yakın’

BILD Am Sonntag gazetesine konuşan Armin Laschet, seçimlere kısa bir süre kala koalisyon ortağı SPD ile yaşanan atışmalara değindi: “Şimdilerde hükümet içinde çok gereksiz ve koalisyona zarar veren, halkı siyasetten soğutacak bir tartışma yaşıyoruz. SPD, açıkça hükümet çalışmalarından muzdarip ve sadece şikâyet edip kendi kendine sızlanıyor. Ben ortak bir ruh ve gelecek arzusuyla yönetmek ve şekillenme isteyen yeni bir federal hükümet istiyorum. Eminim böylelikle insanları siyasetten memnun edebiliriz. Bunun için koalisyon ortaklarının karşılıklı başarılardan memnuniyet duyması gerekir:”

‘SEÇMENLER KARAR VERİYOR’

Lachet, “En iyi Yeşiller’le mi yoksa FDP ile mi birlikte çalışırsınız” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “FDP Genel Başkanı Christian Lindner’i uzun zamandır tanırım ve değer veririm. FDP ile Kuzey Ren Vestfalya’da başarılı bir koalisyon yürütüyoruz. İçerik açısından FDP bize Yeşiller’den çok daha yakın. Ancak yönetim bir talep değil, Almanya’yı kimin şekillendireceğine seçmenler karar veriyor.” Birçok konuda farklı görüşlerin olduğu bir partiyle de güven olduğu zaman başarılı çalışmalar yapılabileceğini belirten Laschet, otoyollarda 130 km hız limitine karşı olduğunu ifade ederken, iklim koruması kapsamında enerji dönüşümünün sosyal bakımdan katlanılabilir olması gerektiğini söyledi.