FDP aşı mecburiyetine karşı

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ARALARINDA Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin de bulunduğu 20’ye yakın FDP milletvekili, aşı mecburiyeti yerine kampanya yoluyla ikna yöntemine ağırlık verilmesini içeren bir taslağa imza attı. Taslakta, aşı mecburiyeti yoluyla temel hakların sınırlandırılması yerine hem kendilerini hem de başkalarını korumak için aşı karşıtlarının ikna edilmesine ağırlık verilmesi yer aldı. FDP’li parlamenterler, aşı yaptıranların oranının artırılması için başta kiliseler, Müslümanların oluşturduğu dernek ve cemiyetler olmak üzere sendikaların, spor kulüplerinin de devreye sokulması yoluyla yoğun bir kampanya sürdürülmesini önerdi. Kampanyanın Almancayla birlikte Türkçe, Arapça ve Sırpça gibi farklı dillerde de yürütülmesinin yararlı olacağını vurgulayan FDP milletvekilleri, çok katılımlı etkinliklerin yapıldığı yerlerin yanı sıra büyük alışveriş merkezlerinin girişlerinde aşı yapılmasına izin verilmesini önerdiler. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach

150 MİLYON DOZ AŞI

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Avrupa Birliği (AB) kanalıyla, Polonya, Bulgaristan, Portekiz ve Romanya gibi üye ülkeler için öngörülen ancak gereksinimlerinden fazla olan aşıları satın alacaklarını açıkladı. Gelecek yıl haziran ayı sonuna adar 150 milyon doz aşı teslim alacaklarını belirten Lauterbach, bunun 80 milyon dozunun BioNTech, 70 milyon dozunun da Moderna olacağını, kısa vadede tazeleyici aşı olarak ise 10 milyon doz Moderna teslim alacaklarını söyledi. Lauterbach, Almanya’da tazeleyici aşı yaptıranların oranının son dönemlerde beklentilerin üzerinde artış gösterdiğine dikkati çekerek, aşı kampanyasına ocak ayı sonunda son vereceklerini de söyledi.

BERLİN / Fotoğraflar: dpa