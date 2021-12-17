FDP aşı mecburiyetine karşı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Krizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamazKrizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı! "Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz"#Galatasaray
Yeşil sahaların inatçı kramponları... Kadın futbolcular...Yeşil sahaların 'inatçı' kramponları... Kadın futbolcular...#Kadın Futbolu
İstanbulda sahte içki kâbusu Valilik duyurdu: 22 can kaybıİstanbul'da sahte içki kâbusu! Valilik duyurdu: 22 can kaybı#Sahte İçki
Feci kazadan sonra ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede olduFeci kazadan sonra ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu#Gülçin Ergül
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandı#Meteoroloji
Şaşırtan karar: 11 gün boyunca gülmek yasak Polis sokakta ava çıktı...Şaşırtan karar: 11 gün boyunca gülmek yasak! Polis sokakta ava çıktı...#Kuzey Kore
Tüm rekorlar alt üst oldu Tam 1306 tane saydılarTüm rekorlar alt üst oldu! Tam 1306 tane saydılar #Avustralya
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgasıBitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgası!#Kripto Para
6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı Tarihi artış6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı! Tarihi artış#Asgari Ücret
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Yatırımcılar dikkat Büyük ivme kazandı... Altın fiyatlarında neler oluyorYatırımcılar dikkat! Büyük ivme kazandı... Altın fiyatlarında neler oluyor#Altın
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
Seren Serengil ameliyata alındı Hastaneden ilk fotoğraf...Seren Serengil ameliyata alındı! Hastaneden ilk fotoğraf...#Seren Serengil
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandıAhu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!#Ahu Yağtu
HABERLERAvrupa Haberleri

FDP aşı mecburiyetine karşı

#Almanya Başbakanı Olaf Scholz#FDP Aşı Mecburiyetine Karşı#AVRUPADAN HABERLER
FDP aşı mecburiyetine karşı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Pandemiyle mücadelede kırmızı çizgimiz yok” derken, hükümet ortağı FDP’li bazı parlamenterler ülke genelinde aşı mecburiyeti uygulanmasına karşı.

Haberin Devamı

ARALARINDA Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin de bulunduğu 20’ye yakın FDP milletvekili, aşı mecburiyeti yerine kampanya yoluyla ikna yöntemine ağırlık verilmesini içeren bir taslağa imza attı. Taslakta, aşı mecburiyeti yoluyla temel hakların sınırlandırılması yerine hem kendilerini hem de başkalarını korumak için aşı karşıtlarının ikna edilmesine ağırlık verilmesi yer aldı. FDP’li parlamenterler, aşı yaptıranların oranının artırılması için başta kiliseler, Müslümanların oluşturduğu dernek ve cemiyetler olmak üzere sendikaların, spor kulüplerinin de devreye sokulması yoluyla yoğun bir kampanya sürdürülmesini önerdi. Kampanyanın Almancayla birlikte Türkçe, Arapça ve Sırpça gibi farklı dillerde de yürütülmesinin yararlı olacağını vurgulayan FDP milletvekilleri, çok katılımlı etkinliklerin yapıldığı yerlerin yanı sıra büyük alışveriş merkezlerinin girişlerinde aşı yapılmasına izin verilmesini önerdiler.

FDP aşı mecburiyetine karşı
Sağlık Bakanı Karl Lauterbach

150 MİLYON DOZ AŞI
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Avrupa Birliği (AB) kanalıyla, Polonya, Bulgaristan, Portekiz ve Romanya gibi üye ülkeler için öngörülen ancak gereksinimlerinden fazla olan aşıları satın alacaklarını açıkladı. Gelecek yıl haziran ayı sonuna adar 150 milyon doz aşı teslim alacaklarını belirten Lauterbach, bunun 80 milyon dozunun BioNTech, 70 milyon dozunun da Moderna olacağını, kısa vadede tazeleyici aşı olarak ise 10 milyon doz Moderna teslim alacaklarını söyledi. Lauterbach, Almanya’da tazeleyici aşı yaptıranların oranının son dönemlerde beklentilerin üzerinde artış gösterdiğine dikkati çekerek, aşı kampanyasına ocak ayı sonunda son vereceklerini de söyledi.

BERLİN / Fotoğraflar: dpa

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Başbakanı Olaf Scholz#FDP Aşı Mecburiyetine Karşı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret