Fazla beklentiye girmeyin!

ALMANYA’da 19 Nisan gece yarısı sona erecek olan korona önlemleri uzatılacak mı yoksa adım adım mı kalkacak? Gelecek haftadan itibaren okullar açılacak mı? Hangi dükkan ve iş yerlerinin açılmasına izin verilecek? Başbakan Merkel yarın eyalet başbakanlarıyla saat 14.00’te korona önlemlerinde nasıl bir yol izleneceğini görüşecek. Almanya’da virüsün yayılma hızının yavaşlaması kamuoyunda önlemlerin yumuşayacağı beklentilerine ve tartışmalarına yol açtı. Ancak siyasi yetkililer yüksek beklentilere karşı uyardı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, bunun çok dikkatli küçük ilk adımlar olacağını söyledi.

ORTAK MI AYRI MI

Diğer bir tartışma ise eyaletlerin önlemlerin yumuşatılmasında ortak bir çerçeve üzerinde uzlaşıp uzlaşamayacakları. Sağlık Bakanı Almanya çapında geçerli bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varılmasının önemini vurguladı ve ortak çerçevenin halk arasında daha çok kabul göreceğini belirtti. Almanya’da koronavirüs vakaları eyaletten eyalete farklılıklar gösteriyor. Güneyde virüs vakaları kuzeyden daha fazla. Bu nedenle eyaletler önlemlerin hangi alanlarda yumuşatılacağı konusunda farklı görüşler savunuyorlar. Virüs vakasının yüksek olduğu Bavyera’da hükümet bazı alanlarda ortak davranılacağı, ancak bazı alanlarda eyaletlerin kendi durumuna göre hareket etmesi gerekeceği mesajını verdi. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder yumuşama konusunda bir yarışma içine girilmesine karşı uyardı. Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer de ortak bir çerçevede farklı yumuşamalar olabileceğini söyledi. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ise mayıs ayı başından önce bir yumuşamanın zor olacağı mesajını verdi.