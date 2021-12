Fazıl Say konserine ikinci kez erteleme

Haberin Devamı

KLASİK müzik konserleriyle ünlü Bell’Arte yönetiminden verilen bilgiye göre çok sayıda konser etkinliklerinde olduğu gibi Fazıl Say’ın bu cuma planlanan Prinzregenten tiyatrosundaki konserinin de 5 Ekim 2022 tarihine ertelendiği belirtildi. Her yıl sonu Fazıl Say tarafından verilen piyano resitalinin geçen yıl da ertelendiği söylenen açıklamada, sanatçının Atatürk anısına bestelediği ve ‘Chamber Orchestra of Europe’ eşliğinde yorumlayacağı ‘Yürüyen Köşk’ isimli eserinin ise 12 Mart 2022 tarihindeki konser ile şimdilik programda olduğu duyuruldu. ‘Yürüyen Köşk’ konseri de geçen şubat ayında artan vakalar nedeniyle ertelenmişti.

2G PLUS ETKİSİ

Diğer yandan peş peşe gelen konser ve tiyatro iptallerine aşının yanında test zorunluluğu bulunmasını gösteren organizatörler, sanatseverlerin artan külfet sonucu giderek azaldığını söyledi. Boş salonlardaki etkinlikler yerine, erteleme ve iptal dışında başka seçenekleri olmadığını belirten ilgili kuruşlar, tedbirler karşısında anlayışlı olduklarını bildirirken, toplu etkinlikler için ‘2G Plus’ kuralı (aşılı veya Koronavirüs atlatmış olmanın yanısıra negatif sonuçlu test ibrazı) uygulaması bulunan Bavyera’da hükümet, tazeleyici ‘Booster’ aşısı olunması durumunda test zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor.