Fatura Laschet’e kesildi... Şimdiden oyları düştü

DAHA CDU liderliği koltuğuna oturalı 2 ay bile olmadığı halde, iki eyalette de alınan yenilginin faturası aynı zamanda Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı olan Laschet’e kesildi. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında, seçmenlerin çok büyük bir bölümünün 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlere ‘kardeş partiler’ olarak bilinen CDU ile CSU’nun Armin Laschet’i başbakan adayı göstermesine karşı olduğu ortaya çıktı. INSA tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına katılanların sadece yüzde 14.7’sinin Laschet’in adaylığını desteklediği, yüzde 73.1’inin ise karşı çıktığı saptandı. CDU/CSU’lu seçmenlerin bile yüzde 72.5’inin Laschet’in aday gösterilmesine karşı olduğu ve sadece yüzde 16.4’ünün destek verdiği belirlendi. CDU/CSU’nun, başbakan adayını en geç mayıs ayında ilan edeceği açıklanırken, Armin Laschet ile “Benim yerim Bavyera” diyen CSU Lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder arasında bir tercih yapmak zorunda olduğu belirtildi.

BİR YILDA YÜZDE 8 DESTEK KAYBI

Salgın öncesi oy oranı yüzde 40 civarında olan CDU/CSU’ya destek ülke genelinde de son dönemlerde sistematik olarak düştü. Bir yıl önce yüzde 37’nin üzerinde olan CDU/CSU’nun oylarının, INSA’nın son kamuoyu yoklamasına göre bu hafta sonu genel seçim olsa ancak yüzde 29.5 olacağı ortaya çıktı. SPD’nin yüzde 17, Yeşiller’in yüzde 17, AfD’nin yüzde 11.5, Hür Demokrat Parti’nin yüzde 10.5 ve Sol Parti’nin de yüzde 8 oy alacağı saptandı. CDU/CSU’ya güvenin Kovid-19’a karşı mücadelede hükümetin çelişkili kararların yanı sıra bazı parlamenterlerin maske satan şirketlere arabuluculuk yapıp komisyon aldıklarının ortaya çıkmasının ardından daha da azaldığı belirtildi.

KABİNEDE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ

CDU Lideri Armin Laschet, daha başbakan adaylığını ilan etmeden, muhafazakâr kanadın seçimleri kazanması durumunda yeni oluşturulacak kabinede kadın-erkek eşitliğine önem vereceğini açıkladı. Haftalık ‘Die Zeit’ gazetesinin bir etkinliğine katılan Laschet, Almanya’da nüfusun yarısının kadın olduğunu hatırlatırken, bu gerçeğin yeni kabinede göz önünde bulundurulacağını söyledi. Laschet, “Hedefim, Bakanlar Kurulu koltuklarının kadın ve erkekler arasında eşit şekilde paylaştırılması” dedi. Laschet, ayrıca 2017’de yapılan genel seçimlerde Federal Meclis’e giren kadın parlamenter oranının yüzde 31’de kaldığına dikkati çekerek, bu oranın artırılmasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.