Münih Türkgücü’nde, fatura hocaya kesildi…

Münih Türkgücü’nde sezon başında büyük umutlar ile göreve getirilen Teknik Direktör Alexander Schmidt ile yollar ayrıldı.

Almanya 3. Liginin gurbetçi Türklerin takımı Münih Türkgücü (Türkgücü München), Brita-Arena’da SV Wehen Wiesbaden’e konuk oldu. Karşılaşmadan 3-1 yenik ayrılan Türkgücü, 7. sıraya gerilerken, galibiyet hasreti de 5 maça çıktı. Sezona çok iyi başlayan Türkgücü’nün formunda düşüş devam ederken teknik direktör Alexander Schmidt ile yollar ayrıldı. Geçen yılın temmuz ayında Münih Türkgücü’nün başına geçen Alexander Schmidt , beklenen başarıyı yakalayamadı. Yeni bir çalıştırıcı bulunana kadar yardımcı antrenörler Alper Kayabunar ile Andi Pummer takımın başında olacaklar.