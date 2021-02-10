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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH
Haber Giriş: 10.02.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

Münih Türkgücü’nde, fatura hocaya kesildi…

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Münih Türkgücü’nde, fatura hocaya kesildi…
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Münih Türkgücü, SV Wehen Wiesbaden’e yenildi: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Münih Türkgücü’nde sezon başında büyük umutlar ile göreve getirilen Teknik Direktör Alexander Schmidt ile yollar ayrıldı.
Almanya 3. Liginin gurbetçi Türklerin takımı Münih Türkgücü (Türkgücü München), Brita-Arena’da SV Wehen Wiesbaden’e konuk oldu. Karşılaşmadan 3-1 yenik ayrılan Türkgücü, 7. sıraya gerilerken, galibiyet hasreti de 5 maça çıktı. Sezona çok iyi başlayan Türkgücü’nün formunda düşüş devam ederken teknik direktör Alexander Schmidt ile yollar ayrıldı.

Münih Türkgücü’nde, fatura hocaya kesildi…
Geçen yılın temmuz ayında Münih Türkgücü’nün başına geçen Alexander Schmidt , beklenen başarıyı yakalayamadı. Yeni bir çalıştırıcı bulunana kadar yardımcı antrenörler Alper Kayabunar ile Andi Pummer takımın başında olacaklar. 

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