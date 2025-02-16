Fatma Şahin’in hayali gerçek oldu

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Fatma Şahin’in şiirlerinde dostluk, sevgi ve barış gibi insanlık için evrensel değerler ön plana çıkıyor. Kitabında yer alan şiirlerden ‘İstanbul Gibisin’, ‘Gitti Bende’, ‘Bu Sevda Kime’ ve ‘Bilesin’ gibi eserler, şiir severler tarafından büyük ilgi gördü. Şiirlerinde samimi ve derin duygulara yer veren Şahin, okurlarına anlamlı ve duygu yüklü mesajlar sunuyor. Zaman zaman Siirtli yazar dostlarıyla düzenlediği şiir günlerinde eserlerini seslendiren Şahin, bu etkinliklerin topluma olan sevgi bağlarını güçlendirdiğini ifade etti. “Şiirlerimi paylaştıkça kendimi daha güçlü hissediyorum” diyen Şahin, toplumu şiirle buluşturmanın kendisi için bir kader olduğunu dile getirdi.

‘İÇİMDE BİR DUYGUYDU’

Kitabının çıkış sürecine değinen Fatma Şahin, “Bu şiir kitabım yıllardır içimde bir duyguydu. Bir gün kaleme aldığım bu şiirleri kitaplaştırıp şiir sevenlerin kalplerinde bir iz bırakmayı çok istedim. Bu hayalimi başardığım için çok mutluyum” dedi. Şahin, şiir kitabını çıkarma sürecinde kendisine destek olanlara da teşekkür etti. Özellikle biricik kızına ve dostlarına selam gönderen Şahin, bu süreçte yanındakilere duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Fatma Şahin’in ‘İZ’ adlı şiir kitabı, Stuttgart ve çevresinde şiir severler tarafından büyük ilgi gördü.