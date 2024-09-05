Fatma Aydemir’in ‘Ellbogen’ romanı beyaz perdede

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GALA öncesinde konuşan 38 yaşındaki yönetmen Aslı Özarslan, Fatma Aydemir’in 2017 yılında yayımlanan romanını ilk okuduğunda, “Dünyaya sadece onun bakış açısını göstermek istedim. Tüm çelişkileri, öfkesiyle, açıklamak ya da savunmak zorunda kalmadan. Sadece var olabilsin istedim” dedi. Filmin başrol oyuncusu da Berlin doğumlu Melia Kara. Sokak çekimlerinde keşfedilen genç yetenek, bu ilk büyük film projesinde karmaşık bir karakteri inandırıcı bir şekilde canlandırıyor.

Yönetmen Aslı Özarslan

ÖN YARGILAR YÜZÜNDEN...

En büyük arzusu, hayatta bir şans yakalamak olan Hazal, sayısız başvuruya rağmen bir meslek eğitim yeri bulamaz. Sürekli ön yargılarla karşılaşır ve her seferinde geri itilip durur. 18’inci yaş gününde kendini güçlü hisseden Hazal, en yakın arkadaşlarıyla Berlin’in en popüler kulübüne eğlenmeye gider. Büyük bir heyecanla sıraya girip beklerler. Ancak kapı görevlisi onları içeri almayınca Hazal, bir kez daha bu dünyaya ait olmadığını hisseder. Eve dönerken bir üniversite öğrencisi tarafından taciz edilen Hazal, durumun daha da kötüye gitmesi üzerine kendini İstanbul’a kaçarken bulur. Film, bilmediği bir ülkede, tanımadığı bir şehirde, ne pahasına olursa olsun hayatta kalmak zorunda olan ve toplumdan dışlanmış genç bir kadının hikâyesini anlatıyor. ‘Ellbogen’ dünya prömiyerini 2024 Berlinale’de ‘Generation’ kategorisinde yapmıştı.