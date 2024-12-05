Fatih Türk’e liyakat nişanı

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BELLEVUE Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Steinmeier, sporun sosyal bütünleşmeye önemli ölçüde katkıda bulunduğuna işaret ederek, “Takım ruhu, tanınma ve daha fazla özgüven, evet, hatta dil öğrenimi, spor bunların hepsini beraberinde getirebilir. Artık bilim de bunu kanıtlıyor. Spor ve özellikle de spor kulüpleri ortak bir amaç doğrultusunda çok farklı insanların bir araya geldiği yerler, toplumsal ilerlemenin sağlanmasına yardımcı oluyor” dedi. Bu yıl etkinliğin sloganının “Spor insana iyi gelir” olduğunu vurgulayan Steinmeier, sporun insanları bir araya getirdiğini belirterek, “Spor, gençlerle yaşlılar, farklı siyasi görüşlere sahip insanlar ve farklı sosyal ve kültürel yaşamlara sahip kişiler arasında bağlantı kurar. Almanya’da yaklaşık 29 milyon kişi bir spor kulübüne üye. Bu bir rekor” diye konuştu. İki milyon kişinin düzenli olarak spor kulüplerinde gönüllü çalıştığını vurgulayan Steinmeier, “Bunlar etkileyici rakamlar. Ayrıca bazılarınız gibi kulüplerin dışında da aktif olarak sporla uğraşan çok sayıda insan var. Bunun için bugün Federal Almanya Cumhuriyeti adına size tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Bugün size liyakat nişanı vermekten büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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POLİSLE ORTAK PROJE

Liyakat nişanı alan 17 kişi arasında bulunan Brühl Kahramanlar Eğitim ve Spor Derneği Başkanı Fatih Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada çok sevinçli ve mutlu olduğunu söyledi. Yaptıkları faaliyetlerin takdir edilmesinin onur verici olduğunu vurgulayan Türk, çok farklı milletlerden farklı insanlara hizmet verdiklerini belirtti: “2006’dan bu yana gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı bir hayat yaşamaları için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sporun yanında kültürel faaliyetler de yapıyoruz. Uyuşturucu bağımlığını engellemek amacıyla 10 yıldır polisle ortak projeler de geliştiriyoruz. Şu an 2 bin üyemiz var. Bugüne kadar aralarında çocukların da bulunduğu 10 binden fazla kişi eğitim ve spor faaliyetlerimizden yararlandı.”

Fatih Türk, dernek olarak yeni bir yüzme havuzu projeleri bulunduğunu, bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Steinmeier, Brühl Kahramanlar Eğitim ve Spor Derneği üyeleriyle beraber fotoğraf çektirdi.Steinmeier, Ezidi bir aileden gelen Tuğba Tekkal’a da Liyakat Nişanı takdim etti.Steinmeier, 7 yaşındayken sağ ayağını bisiklet kazasında kaybeden ancak engelli insanların spor yapması için faaliyetlerde bulunan Asha Noppeney’e de Liyakat Nişanı takdim etti.1992 olimpiyatlarında cirit atma da altın madalya kazanan ve genç sporcular yetiştiren Silke Renk Lange de Liyakat Nişanı aldı.Steinmeier, engellilerin daha çok oynadığı E-Hokey alanında Almanya’da çalışmaları bulunan Julian Wendel’e de Liyakat Nişanı takdim etti.