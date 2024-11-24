Fatih Hoca’yı binlerce kişi son yolculuğa uğurladı

Temel ELCİVAN / DUISBURG
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 16:41
Almanya’nın Duisburg kentinde 6 Kasım 2024 tarihinde kaybolan ve 17 Kasım Pazar günü Emmerich kentinde, Hollanda sınırındaki Ren Nehri’nde cansız bedeni bulunan Duisburg DİTİB Eyüp Sultan Camii din görevlisi Fatih Eryılmaz (44) için pazar günü Duisburg’da cenaze namazı kılındı. Cenazeye yoğun bir katılım oldu.
CENAZE namazını Berlin Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Abdullah Kuşlu kıldırdı. DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, yaptığı konuşmada, “Fatih Eryılmaz hocamız, herkesin çok değer verdiği, memnuniyetle andığı bir isimdi. Onun kaybolmasının ardından hep geri döneceğini ümit ettik, ancak acı haberi aldık. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun” dedi. Namazda, Fatih Eryılmaz’ın 18 yaşındaki ikiz oğulları Muhammed Salih ile Muhammed Zahid ve Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ön saflarda yer aldı. Eyüp Sultan Camii yönetimi ile birlikte yaklaşık 3 bin kişi camiye akın ederek aileye ve cami topluluğuna taziyelerini iletti.‘BENİM EŞİM ŞEHİTTİR’
Cenaze namazının ardından konuşan Fatih Eryılmaz’ın eşi Tuba Eryılmaz, “Başından beri cami derneğimiz ve komşularımız, Türk vatandaşlar her daim yanımızda oldu. Bizi yalnız bırakmadılar. Basın mensupları da aynı şekilde yanımızda oldular, üzüntümüzü paylaştılar, sadece haber
için gelmediklerini gördük. Herkesten Allah razı olsun. Benim eşim şehittir” dedi. Fatih Eryılmaz’ın naaşı yarın öğlen saatlerinde uçakla, defnedilmek üzere Kütahya’ya götürelecek.