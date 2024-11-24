Fatih Hoca’yı binlerce kişi son yolculuğa uğurladı

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CENAZE namazını Berlin Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Abdullah Kuşlu kıldırdı. DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, yaptığı konuşmada, “Fatih Eryılmaz hocamız, herkesin çok değer verdiği, memnuniyetle andığı bir isimdi. Onun kaybolmasının ardından hep geri döneceğini ümit ettik, ancak acı haberi aldık. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun” dedi. Namazda, Fatih Eryılmaz’ın 18 yaşındaki ikiz oğulları Muhammed Salih ile Muhammed Zahid ve Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ön saflarda yer aldı. Eyüp Sultan Camii yönetimi ile birlikte yaklaşık 3 bin kişi camiye akın ederek aileye ve cami topluluğuna taziyelerini iletti.