Fatih Camisi, ‘Hollanda’nın En Büyük Müzesi’ projesine dahil oldu

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CATHARIJNECONVENT Ulusal Müzesi’nin, ülkedeki ibadethanelere ziyaretlerin artırılması amacıyla başlattığı projeye dahil olan Amsterdam kentindeki Fatih Camisi, kiliseden camiye dönüştürülmesi dolayısıyla projede en dikkat çeken yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Farklı dinlere ait ibadethanelerin bulunduğu proje, kültür ve sanat alanında camilerin tanınırlığının artmasına katkı sağlarken, çok sayıda Hollandalının da İslam hakkında bilgi almasına vesile oluyor. Ziyaretçiler, proje kapsamındaki Fatih Camisi’ni belirli gün ve saatlerde gezebilirken hem ibadethane hakkında bilgilendirici broşürler edinme hem de Türkiye’nin dini geleneği ve kültürel mirasıyla tanışma imkânı buluyor.

‘TÜM HİZMETLER DEVAM EDİYOR’

Caminin din görevlisi Kemal Gözütok, projeye dahil olmalarının kendileri için olumlu olduğunu söyledi: “Namazlardan tutun hafta sonu cami eğitimine, kadınların faaliyetine her türlü din hizmetimiz devam ediyor. Bu projeye dahil olmakla beraber camimiz hizmet alanını da genişletti. Eskisinden daha fazla yabancı ve gayrimüslim tarafından ziyaret ediliyor. Bu vesileyle Hollandalılara da gayrimüslimlere de İslam’ı tanıtma fırsatı buluyoruz. Camimizin şehrin merkezinde bulunmasından ötürü ciddi anlamda ziyaretçi potansiyeli vardı ve bu projeyle bu potansiyeli daha iyi değerlendirebilme imkânı buluyoruz. Yapının büyüklüğü ve mimarisi gelenleri çok etkiliyor.”

Cami yönetiminden Tolunay Somuncu da eskisinden daha fazla gayrimüslim ziyaretçinin geldiğini ve gelenlerin camiyi büyük merakla gezdiklerini söyledi: “Cami hakkında Hollandaca, İngilizce, Arapça ve Türkçe basılı ve görsel materyaller hazırlandı. Bu sayede hayatında ilk defa camiye gelen birinin, Müslümanlara karşı bakış açısının ziyaretten sonra değiştiğini görebiliyorsunuz. Bunlar büyük kazançlar hem İslamiyet hem insanlık için.”

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‘KOMŞULAR BİRBİRLERİNİ TANIMALI’

Hollandalı Jaap Kapteyn de cami ile etrafında yaşayan Hollandalılar arasında canlı bir iletişimin önemli olduğu söyledi. Kapteyn, “Birçok konuda farklı olabilirsiniz ama komşuların birbirlerini tanımaları gerekir. İşte bu proje bunu amaçlıyor. Bu tür projelerin amacı toplum olarak tanışmak ve kaynaşmak” dedi. Kapteyn, Müslüman olmayanların da kendilerini camide rahat hissettiğini ifade ederek, “Ziyaretçiler ve burayı tanıyanlar, artık bu mekânı kendilerine ait hissediyorlar. Umarım bu, Hollandalıların İslam’a ve Müslümanlara bakışının biraz da olsa olumlu şekilde değişmesine ve İslam’ı tatlı bir şekilde tanımalarına vesile olur” diye konuştu.

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KİLİSEDEN CAMİYE ÇEVRİLDİ

Fatih Camisi Dernek Başkanı Fikret Önder, kiliseden dönüştürülen yapının 1927 yılında inşaatına başlandıktan iki yıl sonra tamamlandığını ve 1971 yılına kadar kilise olarak hizmet verdiğini belirtti. Cemaatinin bulunmaması sebebiyle kiliseden olmaktan çıkarılan yapının ticarethane ve depo olarak kullanıldığını anlatan Önder, “Binanın bakımsızlığı ve çatısının akması dolayısıyla ısınma problemi yaşamışlar. Daha sonra büyüklerimiz, başta İbrahim Görmez amcamız olmak üzere bu binayı 1981 yılında satın almış. 1982 yılında cami olarak hizmete giren bina, o günden bugüne dünyanın her yerinden Müslümanlara hizmet veriyor. 2010 yılında büyük bir onarımdan geçen camimiz tarihi eser vasfında. Biz de buna uygun olarak binanın muhafazası için gerekenleri yapıyoruz.” diye konuştu.

Hollanda Diyanet Vakfı’na 1986’da bağlanan bina, Fatih Camisi ismiyle hizmet vermeye devam ediyor.