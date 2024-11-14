Fatih Camii’nin jesti, Almanları mest etti

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Münih’e 80 kilometrelik mesafede bulunan Schrobenhausen’de Katolik Kilisesi’ne bağlı Maria Ward kreşi, hazirandaki selden zarar görmesi ve kullanılamayacak duruma gelmesi nedeniyle yeni bir yer arayışına girdi. Bunun üzerine Fatih Cami dernek yönetimi, kreşe bir teklif götürerek yer temin edebileceklerini bildirdi. Kreş yönetiminin teklifi kabul etmesinin ardından 4 Ekim’de açılışı yapılan ancak kullanılmayan 400 metrekarelik yeni konferans salonu, tadilat yapılarak Katolik Kilisesi’ne ait kreşin kullanımına sunuldu. Alman Donau Kurier gazetesinin haberinde, Türk toplumunun bu tutumu övüldü ve bunun benzersiz bir davranış olduğu belirtildi. Haberde, çocukların velilerinden gelen geri bildirimlerin de oldukça olumlu olduğu kaydedildi. Kreş müdürü Zita Ettl, gazeteye yaptığı açıklamada, bu dönemin kimse için kolay geçmediğini söyledi. Böyle bir geçici çözüm buldukları için çok mutlu olduğunu ifade eden Ettl, ilgililere teşekkür etti.