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Fatih Camii’nin jesti, Almanları mest etti

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#AVRUPADAN HABER#DİTİB#Fatih Cami Derneği
Fatih Camii’nin jesti, Almanları mest etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 17:37

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Schrobenhausen Fatih Cami Derneği, haziranda yaşanan sel felaketinde zarar gören Katolik Kilisesi’ne bağlı bir kreşe kapılarını açtı.

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Münih’e 80 kilometrelik mesafede bulunan Schrobenhausen’de Katolik Kilisesi’ne bağlı Maria Ward kreşi, hazirandaki selden zarar görmesi ve kullanılamayacak duruma gelmesi nedeniyle yeni bir yer arayışına girdi. Bunun üzerine Fatih Cami dernek yönetimi, kreşe bir teklif götürerek yer temin edebileceklerini bildirdi. Kreş yönetiminin teklifi kabul etmesinin ardından 4 Ekim’de açılışı yapılan ancak kullanılmayan 400 metrekarelik yeni konferans salonu, tadilat yapılarak Katolik Kilisesi’ne ait kreşin kullanımına sunuldu. Alman Donau Kurier gazetesinin haberinde, Türk toplumunun bu tutumu övüldü ve bunun benzersiz bir davranış olduğu belirtildi. Haberde, çocukların velilerinden gelen geri bildirimlerin de oldukça olumlu olduğu kaydedildi. Kreş müdürü Zita Ettl, gazeteye yaptığı açıklamada, bu dönemin kimse için kolay geçmediğini söyledi. Böyle bir geçici çözüm buldukları için çok mutlu olduğunu ifade eden Ettl, ilgililere teşekkür etti.

Fatih Camii’nin jesti, Almanları mest etti
BİRLİK AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ
DİTİB Schrobenhausen Derneği yönetim kurulu üyesi Aşır Özen de şunları söyledi: “Sel felaketi nedeniyle ben de eşimi kaybettim. Bölge selden çok etkilendi. O dönem camimizin açılışı da ertelenmek durumunda kalmıştı. Gerekli tadilatların ardından 100’den fazla çocuğa kreş hizmeti verilmeye başlandı. Oldukça güzel geri bildirimler aldık. Kullanılamaz olan eski yerlerinin tadilatı ve tekrar yerleşimi için şu an için 1.5 yıllık bir süreç var. Ardından durumu yeniden değerlendireceğiz.” Özen, böyle bir davranışın Türk toplumunun Almanlarla birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığını göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

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#AVRUPADAN HABER#DİTİB#Fatih Cami Derneği

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