Fatih Akın’dan Gaye Su Akyol belgeseli

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MBB, 2025 yılında toplamda 35 film ve dizi projesine 4.1 milyon Euro’dan fazla destek sağlayarak, başkent bölgesindeki film ve dizi yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Destek alan projeler arasında Fatih Akın’ın belgeselinin yanı sıra Aslı Özarslan ve Faraz Shariat’ın yönettiği ‘One in a Million’ adlı dizi de bulunuyor. Bu proje, 60 bin Euro destek alarak gelişim aşamasına geçti. Yönetmenliğini Fatih Akın’ın yapacağı ‘O Bir Anadolu Ejderhası’ adlı belgeseli, Gaye Su Akyol’un sanat yolculuğunu ve müzikal evrenini beyaz perdeye taşıyacak. Belgeselde, Akyol’un kariyeri ve kişisel hikayesi derinlemesine incelenecek. Belgeselin çekim ve yayın tarihleri hakkında detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

RESSAM MUZAFFER AKYOL’UN KIZI

Fatih Akın, 1973’te Hamburg’da doğdu. Türk asıllı Alman yönetmen, senarist ve yapımcı olan Akın, ‘Duvara Karşı’ (2004) filmiyle ‘Altın Ayı’, ‘Alman Film Ödülü’ ve ‘Avrupa Film Ödülü’ gibi prestijli ödüller kazandı. Ayrıca, ‘Paramparça’ filmiyle ‘Altın Küre Ödülü’ne layık görüldü. Gaye Su Akyol ise 30 Ocak 1985’te İstanbul’da dünyaya geldi. Ressam Muzaffer Akyol’un kızı olan sanatçı, Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Müziğe ortaokul yıllarında başlayan Akyol, ‘Seni Görmem İmkansız’ grubuyla tanındıktan sonra, 2014 yılında yayımladığı ‘Develerle Yaşıyorum’ albümüyle dikkatleri üzerine çekti. 2017’de Ferzan Özpetek’in ‘İstanbul Kırmızısı’ filmi için eserler besteledi.