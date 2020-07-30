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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 30.07.2020 - 12:45,Son Güncelleme:

Fatih Akın açık hava filmlerinin tadını çıkarıyor

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Fatih Akın açık hava filmlerinin tadını çıkarıyor
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Yönettiği filmlerle çok sayıda önemli ödüller kazanan ünlü yönetmen Fatih Akın, Kovid-19 salgını nedeniyle film çekimine zorunlu olarak ara verdiğini söyledi. Çekimleri durduran ancak sinemadan da kopmayan 46 yaşındaki Hamburglu ünlü yönetmen, zamanını açık havada kurulan dev ekranlarda eski filmleri izleyerek geçiriyor

FATİH Akın Alman Haber Ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada salgın dönemini 1940 ve 1950’li yıllarda çekilen filmleri izleyerek değerlendirdiğini söyledi. Akın “O yıllarda çekilen birçok filmi ilk kez izleme fırsatı buldum. Korona döneminde böylece zamanımı çok iyi şekilde değerlendirmiş oldum. Sinemaya gitmeyi tercih ettim. Açık havada film izlemek beni yeniden sinema filmi yapma konusunda motive etti” dedi. Birçok projesini koronavirüs nedeniyle askıya aldığını belirten Akın, yeni projeler üzerinde de çalıştığını kaydetti. Akın “Daha önce zamansızlıktan dolayı ertelediğim ve yazamadığım projeleri hazırlıyorum. Kafamdakilerini yazıyorum. Daha fazla çalışmam gerektiğini de fark ettim. Daha önce yedi-sekiz projeyi birlikte yürütüyordum. Şimdi çok fazla projeyi beraberinde yapmanın çok zor olduğunu anladım” dedi.

 

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