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Faslı kadın Alman kocasının sevgilisini öldürdü

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#Almanya#Essen#AVRUPADAN HABERLER
Faslı kadın Alman kocasının sevgilisini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 10:55

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Essen kentinde Fas kökenli bir kadın Alman eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

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ESSEN polisinden yapılan açıklamaya göre, perşembe akşamı saat 22.50’ye doğru aynı sokakta oturan komşuları “Yardım edin” diye bağıran bir kadın sesi duydular. Pencereye koşan Türk komşulardan biri o anda yere düşen birini gördü ve derhal polise haber verdi. Eşi Şenol da yere düşen kişiye yardıma koştu. “Suratı ve saçları kanla kaplıydı. Komşumuz Charlyn olduğunu ilk bakışta anlamadım bile” diyen Şenol adlı Türk, bir Alman erkeğin kanlar içindeki kadına sarılarak bir türlü bırakmak istemediğini, ancak kadının olay yerinde can verdiğini söyledi. Alman kocanın, sevgilisini bıçaklayan Fas kökenli eşine “Ne yaptın, ne yaptın?” diye bağırdığını da anlattı. Olay yerine gelen polisler hem katil zanlısı kadını hem de Alman eşini gözaltına aldı. Ancak Alman koca daha sonra serbest bırakılırken, ikisi önceki evliliğinden ikisi de serbest bırakılan kocasından olmak üzere 4 çocuk annesi 44 yaşındaki Tunus kökenli kadın tutuklandı.

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#Almanya#Essen#AVRUPADAN HABERLER

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