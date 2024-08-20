Faeser: "Kontroller devam edecek"

Güncelleme Tarihi:
SON dönemlerde yapılan kontroller sayesinde Almanya’ya düzensiz göçün büyük ölçüde engellendiğini, sığınmacı sayısında düşüş yaşandığını, çok sayıda ‘insan taciri’ ile uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını özellikle vurgulayan Faeser, “Söz konusu ülke sınırlarında başlatılan kontroller gerek duyulan süre boyunca devam edecektir. Sınırlarımızın güvenliği, ülkemizin de, halkımızın da güvenliği demektir. İstemediğimiz kişilerin ülkemize girmelerini engellemek için kontroller kaçınılmazdır” dedi. Bakan Faeser ayrıca tren istasyonlarında ve havalimanlarında güvenlik önlemlerinin ve gerektiğinde kontrollerin artırılacağını da söyledi.
HALK YASAKTAN YANA
Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in kamuya açık yerlerde 6 santimden uzun bıçak bulundurmanın yasaklanması, hatta tren ve metro istasyonlarıyla havalimanlarında ‘bıçak yasağı’ uygulanması planlarına halktan da tam destek geldi. Son günlerde yapılan bir kamuoyu yoklamasında, Almanların yüzde 82’sinin Bakan Faeser’in planlarını desteklediği ortaya çıktı.