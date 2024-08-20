Faeser: "Kontroller devam edecek"

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SON dönemlerde yapılan kontroller sayesinde Almanya’ya düzensiz göçün büyük ölçüde engellendiğini, sığınmacı sayısında düşüş yaşandığını, çok sayıda ‘insan taciri’ ile uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını özellikle vurgulayan Faeser, “Söz konusu ülke sınırlarında başlatılan kontroller gerek duyulan süre boyunca devam edecektir. Sınırlarımızın güvenliği, ülkemizin de, halkımızın da güvenliği demektir. İstemediğimiz kişilerin ülkemize girmelerini engellemek için kontroller kaçınılmazdır” dedi. Bakan Faeser ayrıca tren istasyonlarında ve havalimanlarında güvenlik önlemlerinin ve gerektiğinde kontrollerin artırılacağını da söyledi.

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SUÇ SAYISI ARTTIDiğer yandan, Almanya’da geçen yıl 790 bin 245 suç işlendiği ve bunun 2012 yılından bu yana en yüksek rakam olduğu açıklandı. 2022’de polis kayıtlarına geçen suç sayısının 702 bin olduğunda belirtildi. 2023 Polis Raporu’na göre, Almanya’da cinsel suçlarda yüzde 14.9, el çantası ve bagaj hırsızlıklarında yüzde 16.4 ve şiddet suçlarında yüzde 10.6 artış oldu. Buna karşı mala zarar verme suçlarında yüzde 2.6 ve sahte belge düzenleme suçlarında da yüzde 9.3 düşüş kaydedildi. Aynı raporda geçen yıl polislere dönük 2 bin 979 saldırı suçu işlendiği ve 793 polisin yaralandığı da yer aldı.

HALK YASAKTAN YANA

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in kamuya açık yerlerde 6 santimden uzun bıçak bulundurmanın yasaklanması, hatta tren ve metro istasyonlarıyla havalimanlarında ‘bıçak yasağı’ uygulanması planlarına halktan da tam destek geldi. Son günlerde yapılan bir kamuoyu yoklamasında, Almanların yüzde 82’sinin Bakan Faeser’in planlarını desteklediği ortaya çıktı.