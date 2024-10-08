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Faruk Zabcı’nın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı

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#Londra#Faruk Zabcı#AVRUPADAN HABERLER
Faruk Zabcı’nın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 17:43

27 Eylül sabahı geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat eden Hürriyet gazetesi eski Londra Temsilcisi Faruk Zabcı’nın naaşı, Londra’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Türkiye’ye uğurlandı.

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USTA gazeteci Zabcı için ilk Türk ibadet yeri olan Dalston’daki Ramadan (Shacklewell) Camii’nde öğle namazı sonrasında düzenlenen törende veda edildi. İmam Muhittin Aydın’ın helallik alıp cenaze namazını kıldırdığı törene, Türkiye Rugby Milli Takım kaptanı olan oğlu Mert Zabcı ve eşi Victoria, aile yakınları, meslektaşları, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Birinci Sınıf Başkonsolosu Büyükelçi Korkut Tufan, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Eğitim Müşaviri Dr. Mevlüt Ceylan, Britanya Kraliçesi II. Elizabeth’ten ‘Onur Ödülü’ sahibi Dr. Teoman Sırrı, Olay gazetesi sahibi Nural Ezel, iş insanı Osman Cinik, Kazım Akkuş’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Zabcı’nın cenazesi çarşamba günü İstanbul’da Levent Afet Yolal Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Kozluk Mezarlığı’na, annesinin yanına defnedilecek.

Faruk Zabcı’nın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı

 

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#Londra#Faruk Zabcı#AVRUPADAN HABERLER

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