‘Farklılıklarımız zenginliğimizdir’

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HANNOVER Alevi Toplumu Yönetimi Korn caddesinde bulunan Cemevinde, HAT üyelerinin dışında Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, Eyalet Sosyal işler ve Sağlık Bakanı Dr. Andreas Philippi, Protestan Eyalet Kiliseler Birliği Başkanı Prof. Dr. Wolfgang Reinbold, STK temsilcilerinin de katılımıyla Muharrem ayı orucu sonrasında Aşure Günü düzenledi. Aşure Günü’nde bir konuşma yapan Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, tüm katılımcıları selamladıktan sonra “Muharrem ayının 10’uncu günü olan Aşure günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hz. Hüseyin’in yanı sıra 1385 yıl önce Kerbela’da katledilen Ehl-i Beyt’in 72 üyesi ve bu vesileyle başta Kerbela şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu günde şehit düşenler, haksızlığa karşı verdikleri onurlu mücadeleyle tüm müminlerin gönlünde taht kurmuşlardır. Değerli misafirler, Aşure birlik, beraberlik ve paylaşmayı temsil eder. Bu nedenle birbirimize kalplerimizin kapılarını açmalı ve bizi zenginleştiren şeyin tam da farklılıklar olduğunu anlamalıyız. Türk toplumunda birlik ve beraberliği sağlamak için görevimiz tıpkı aşure gibi olmaktır: Her değeri, her farklılığı kucaklayarak uyum yaratmak, ait olmak isteyen herkese dostluk elini uzatmaktır. Çeşitliliğimizi zenginlik olarak değerlendirerek, Hacı Bektaşi Veli’nin dediği gibi yaşam yolumuzu insanlık sevgisi üzerine kurmalıyız.”