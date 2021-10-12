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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Farklılıklarımız az, ortak noktalarımız çok’

#Almanya#Koalisyon#SPD-FDP
‘Farklılıklarımız az, ortak noktalarımız çok’

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’in ‘trafik lambası koalisyonu’ oluşturmak için sürdürdükleri ön görüşmelerin olumlu geçtiği açıklandı.

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SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner ve FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, üçüncü kez bir araya gelip yaptıkları nabız yoklama görüşmelerinin ardından ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, ileriye dönük olumlu bir tablo sergilediler. Klingbeil, Almanya’nın geleceğini şekillendirecek her önemli konu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtirken, “Meydan okumalara ortak çözüm yolu bulmayı hedefliyoruz. Görüşmeler olumlu bir atmosferde geçti. İyi yoldayız” dedi. Kellner de “Bu görülmelerimizde ortak noktalarımızın fazla, farklı noktalarımızın az olduğunu gördük” açıklamasında bulundu. FDP’li Wissing de, “Karşılıklı saygıya dayalı görüşmelerdi. Bunları kâğıda döküp ilgili birimlerimizde değerlendireceğiz” dedi.

SCHOLZ ERKEN AYRILDI
Dijitalleşme, Avrupa politikası, iklim korunması, göç ve sığınmacılar gibi farklı konuların da ele alındığı, ancak detaylarına girilmediği açıklandı. SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, G20 Maliye Bakanları toplantısına katılmak için Washington’a hareket edeceğinden ön görüşmelerden erken ayrılırken, her üç partinin genel sekreterlerinin kendi aralarında bir araya gelip hafta sonuna kadar değerlendirmelerde bulunacakları belirtildi. Ancak olası koalisyon görüşmelerinin ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 

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‘Farklılıklarımız az, ortak noktalarımız çok’

FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner

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#Almanya#Koalisyon#SPD-FDP