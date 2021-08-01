‘Farklı dillerde aşı kampanyası yapılmalı’

CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, salgınla mücadele kapsamında farklı dillerde de halkı aydınlatıcı kampanya yürütülmesi gerektiğini belirtti. Straubinger Tagblatt gazetesine konuşan Brinkhaus, “Ben epidemiyolog değilim ancak bizim kendimize koyduğumuz ve bilimin de desteklediği temel kural şudur; Aşılama oranı ne kadar yüksekse durum o kadar iyidir. Şimdi, şu ana kadar aşı yaptırmamış insanları ikna edebilmek için yeniden bir kampanya yapmamız gerekir. Otobüslerle her mahalleye gitmemiz ve gerekirse toplumun her hepsine ulaşabilmek için farklı dillerde bilgilendirmemiz gerekiyor” dedi.

KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

Almanya’da özellikle tatil sonrası yeni dönemle birlikte kısıtlamaların gelip gelmeyeceği de en çok merak edilen konulardan biri. Bu konudaki bir soruyu yanıtlayan Brinkhaus, “Eğer bir kez daha yeni tedbirler alınması gerekirse bile, ben bunun son yaşanan acil durum kısıtlamaları gibi olacağına inanmıyorum. Zaten o zaman da her şey kapanmamıştı. Büyük ihtimalle bu çok daha farklı ve yerel olacaktır. Bu açıdan ilkbahardan tamamen farklı bir durum olacaktır” diye konuştu.