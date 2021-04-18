Fark yemekten kaleci kurtardı

İlk dakikadan itibaren baskılı oynayan rakip takım karşısında oldukça zor anlar yaşayan Türkgücü Münih, kaleci Vollath’ın kurtarışları sayesinde fark yemekten kurtuldu.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında üstün taraf yine 1860 München oldu. 59’uncu dakikada Richard Neudecker 1860 München lehine durumu 1-0 yaptı. Bu sırada maçı saha dışından takip eden çok sayıda taraftarı dağıtmak için polis ekipleri devriye görevine çıktı. 83’üncü dakikada ise 1860 oyuncusu Semi Belkahia farkı 2’ye çıkaran golü attı. Maçın ilerleyen dakikalarında da top Türkgücü kalesinin önünden eksik olmadı. Toplam 5 dakika uzatılan karşılaşma 2-0 Türkgücü’nün mağlubiyetiyle sona erdi.

43 puanda kalan Türkgücü Münih ligin 9’uncu sırasına geriledi.