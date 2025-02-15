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Farhad Noori saldırıdan önce ailesine veda etmiş!

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#Münih#Saldırgan#Farhad Noori
Farhad Noori saldırıdan önce ailesine veda etmiş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 12:42

Almanya’nın Münih kentinde Kamu Hizmetlileri Sendikası (verdi) öncülüğünde düzenlenen gösteriye katılanların üzerine kullandığı otomobili sürerek bazıları ağır olmak üzere 36 kişiyi yaralayan 24 yaşındaki Afgan kökenli sığınmacı Farhad Noori’nin saldırıdan önce “Yarından itibaren ben yokum” diyerek ailesine veda ettiği ortaya çıktı.

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OLAY yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve yargıç önüne çıkan saldırgan, verdiği ifadesinde radikal motifle bu saldırıya giriştiğini itiraf etti. Münih Başsavcısı Gabriele Tilmann, yakalandığı sırada “Allah’u ekber” diyen ve daha sonra dua eden saldırganın Allah kendisine emir verdiği ve hepsini cennete göndereceği için böyle bir girişimde bulunduğunu söylediğini açıkladı. Saldırganın herhangi bir örgüt üyesi olmadığı ve psikolojik sorunları olduğuna dair bir ize rastlanamadığını da belirtti. Sığınma başvurusu kabul edilmediği halde geçici olarak Almanya’da kalma izni verilen ve bazı marketlerde güvenlik görevlisi olarak çalışan Farhad Noori’nin adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacağı açıklandı.

Farhad Noori saldırıdan önce ailesine veda etmiş


 

 

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#Münih#Saldırgan#Farhad Noori

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