Farhad Noori saldırıdan önce ailesine veda etmiş!

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OLAY yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve yargıç önüne çıkan saldırgan, verdiği ifadesinde radikal motifle bu saldırıya giriştiğini itiraf etti. Münih Başsavcısı Gabriele Tilmann, yakalandığı sırada “Allah’u ekber” diyen ve daha sonra dua eden saldırganın Allah kendisine emir verdiği ve hepsini cennete göndereceği için böyle bir girişimde bulunduğunu söylediğini açıkladı. Saldırganın herhangi bir örgüt üyesi olmadığı ve psikolojik sorunları olduğuna dair bir ize rastlanamadığını da belirtti. Sığınma başvurusu kabul edilmediği halde geçici olarak Almanya’da kalma izni verilen ve bazı marketlerde güvenlik görevlisi olarak çalışan Farhad Noori’nin adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacağı açıklandı.

