Fareler de ilk yardım yapıyor

Haberin Devamı

Los Angeles’taki Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Wenjian Sun liderliğindeki ekip, laboratuvar ortamında farelerin yardımsever davranışlarını inceledi. Deneylerde, fareler kafeslerde bilinçsiz, uyuşturulmuş veya sakinleştirilmiş (arkadaş) farelerle karşı karşıya getirildi. Tanıdık fareler bilinçsiz kaldığında diğer fareler hemen harekete geçti. Bilim insanları şu davranışları gözlemledi; Fareler, bilinçsiz fareye yaklaşıp kokladı, tüylerini yaladı, özellikle yüz ve ağız bölgesine odaklandılar ve gözlerini yaladılar veya ağzını ısırdılar. Ayrıca bilinçsiz farelerin dilini dışarı çekerek nefes yolunu açtılar.

Haberin Devamı

Araştırmacılar, farelerin bu davranışlarının insanlardaki ilk yardım müdahalelerine benzediğini belirtiyor. Özellikle bilinçsiz birinin nefes yolunu açmak için yapılan müdahaleler, farelerin davranışlarıyla büyük benzerlik gösteriyor. İlginç bir şekilde, fareler yardım ettikleri arkadaşları kendine geldiğinde müdahalelerini durduruyor. Yani, sadece gerektiği kadar yardım ediyorlar.

DOĞUŞTAN GELEN SOSYAL İÇGÜDÜ

Colorado Üniversitesi’nden William Sheeran ve Zoe Donaldson, farelerin bu davranışlarının doğuştan gelen bir sosyal içgüdü olduğunu belirtiyor. Bu tür yardımsever davranışların, insanlar da dahil olmak üzere birçok sosyal hayvan türünde yaygın olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar, farelerin bilinçsiz arkadaşlarına yardım etmesinin, evrimsel süreçte gelişen bir sosyal bağ mekanizması olabileceğini ifade ediyor.