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Fareler de ilk yardım yapıyor

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#Almanya#Fare#AVRUPADAN HABERLER
Fareler de ilk yardım yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 10:37

Bilim dünyası, farelerin bilinçsiz kalan arkadaşlarına yardım ettiğini ve hatta onları ‘hayata döndürmeye’ çalıştığını ortaya koyan çarpıcı bir araştırmaya imza attı. İki farklı araştırma ekibinin ‘Science’ dergisinde yayımlanan çalışmalarına göre fareler arkadaşlarına resmen ‘ilk yardım’ yapıyor.

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Los Angeles’taki Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Wenjian Sun liderliğindeki ekip, laboratuvar ortamında farelerin yardımsever davranışlarını inceledi. Deneylerde, fareler kafeslerde bilinçsiz, uyuşturulmuş veya sakinleştirilmiş (arkadaş) farelerle karşı karşıya getirildi. Tanıdık fareler bilinçsiz kaldığında diğer fareler hemen harekete geçti. Bilim insanları şu davranışları gözlemledi; Fareler, bilinçsiz fareye yaklaşıp kokladı, tüylerini yaladı, özellikle yüz ve ağız bölgesine odaklandılar ve gözlerini yaladılar veya ağzını ısırdılar. Ayrıca bilinçsiz farelerin dilini dışarı çekerek nefes yolunu açtılar.

Fareler de ilk yardım yapıyor
GEREKTİĞİ KADAR YARDIM EDİYOR
Araştırmacılar, farelerin bu davranışlarının insanlardaki ilk yardım müdahalelerine benzediğini belirtiyor. Özellikle bilinçsiz birinin nefes yolunu açmak için yapılan müdahaleler, farelerin davranışlarıyla büyük benzerlik gösteriyor. İlginç bir şekilde, fareler yardım ettikleri arkadaşları kendine geldiğinde müdahalelerini durduruyor. Yani, sadece gerektiği kadar yardım ediyorlar.

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DOĞUŞTAN GELEN SOSYAL İÇGÜDÜ
Colorado Üniversitesi’nden William Sheeran ve Zoe Donaldson, farelerin bu davranışlarının doğuştan gelen bir sosyal içgüdü olduğunu belirtiyor. Bu tür yardımsever davranışların, insanlar da dahil olmak üzere birçok sosyal hayvan türünde yaygın olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar, farelerin bilinçsiz arkadaşlarına yardım etmesinin, evrimsel süreçte gelişen bir sosyal bağ mekanizması olabileceğini ifade ediyor.

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#Almanya#Fare#AVRUPADAN HABERLER

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