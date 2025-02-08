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Fare avcısına yeni görev

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Kedi#AVRUPADAN HABERLER
Fare avcısına yeni görev
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 13:14

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın eski kedisi Palmerston, Bermuda Valisi Andrew Murdoch’un ‘kedi ilişkileri danışmanı’ olarak yeni görevine başladı.

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Palmerston, 2016’da Dışişleri Bakanlığı’nda ‘fare avlama’ görevini üstlenmiş ve sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Bermuda Valisi Andrew Murdoch yaptığı açıklamada, emekliliğe ayrıldığı duyurulan kedinin Bermuda’da yeni bir diplomatik rol üstlendiğini duyurdu. Palmerston’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Diplomasi ve mükemmel bir rol beni emeklilikten çıkardı. Bermuda’nın yeni Valisi’ne kedi ilişkileri danışmanı (yarı emekli) olarak yeni bir işe başladım. Çok misafirperver insanlarla tanışmakla meşgulüm” ifadeleri kullanıldı.

Fare avcısına yeni görev


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#ALMANYA#Kedi#AVRUPADAN HABERLER

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