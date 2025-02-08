Fare avcısına yeni görev

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Palmerston, 2016’da Dışişleri Bakanlığı’nda ‘fare avlama’ görevini üstlenmiş ve sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Bermuda Valisi Andrew Murdoch yaptığı açıklamada, emekliliğe ayrıldığı duyurulan kedinin Bermuda’da yeni bir diplomatik rol üstlendiğini duyurdu. Palmerston’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Diplomasi ve mükemmel bir rol beni emeklilikten çıkardı. Bermuda’nın yeni Valisi’ne kedi ilişkileri danışmanı (yarı emekli) olarak yeni bir işe başladım. Çok misafirperver insanlarla tanışmakla meşgulüm” ifadeleri kullanıldı.