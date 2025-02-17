‘Fanta’ uçakta doğdu

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Dün akşam saat 23.51’de Dakar’dan hareket eden Airbus A330 tipi yolcu uçağında seyahat eden hamile bir kadın kabin personeline karnında ağrılar hissettiğini söyledi. Kabin çalışanlarından biri hamileliğinin 32. haftasında olan Ndeye isimli kadın yolcuda doğum sancılarının başladığını hissetti. Jennifer Joie isimli kabin personeli, uçakta hemşire ve doktor bulunup bulunmadığını soran bir anons yaptı. Bunun üzerine bir doktor ile Lore isimli meslek eğitimini yeni bitirmiş iki kişi kendisiyle irtibata geçti. Kokpite gelişmeyle ilgili bilgi verilirken, Dakar’a geri dönmek için harekete geçildi. Ancak kadının sancılarının artması üzerine uçağın arka bölümünde geçici bir ‘doğum odası’ oluşturuldu ve birkaç dakika sonra 10 bin metre yükseklikle bir kız bebek dünyaya gözlerini açtı. Bebeğine ‘Fanta’ ismini veren anne Ndeye’nin de bebeğinin de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.