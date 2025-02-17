×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Fanta’ uçakta doğdu

Güncelleme Tarihi:

#Brüksel#Uçakta Doğum#AVRUPADAN HABERLER
‘Fanta’ uçakta doğdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 17:23

Senegal’in başkenti Dakar-Brüksel’ini seferini yapan SN02 sefer sayılı Brüksel Hava Yolları’na ait uçaktaki yolcu sayısı, binişle iniş arasında bir kişi arttı.

Haberin Devamı

Dün akşam saat 23.51’de Dakar’dan hareket eden Airbus A330 tipi yolcu uçağında seyahat eden hamile bir kadın kabin personeline karnında ağrılar hissettiğini söyledi. Kabin çalışanlarından biri hamileliğinin 32. haftasında olan Ndeye isimli kadın yolcuda doğum sancılarının başladığını hissetti. Jennifer Joie isimli kabin personeli, uçakta hemşire ve doktor bulunup bulunmadığını soran bir anons yaptı. Bunun üzerine bir doktor ile Lore isimli meslek eğitimini yeni bitirmiş iki kişi kendisiyle irtibata geçti. Kokpite gelişmeyle ilgili bilgi verilirken, Dakar’a geri dönmek için harekete geçildi. Ancak kadının sancılarının artması üzerine uçağın arka bölümünde geçici bir ‘doğum odası’ oluşturuldu ve birkaç dakika sonra 10 bin metre yükseklikle bir kız bebek dünyaya gözlerini açtı. Bebeğine ‘Fanta’ ismini veren anne Ndeye’nin de bebeğinin de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brüksel#Uçakta Doğum#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!