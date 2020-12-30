‘Fakir insanları aşısız bırakamayız’

NEUEN Osnabrücker Zeitung adlı gazeteye konuşan Schaeuble, Almanya’da yeteri kadar aşının temin edilip depolanmadığı yönündeki eleştirileri ise doğru bulmadığını söyledi. Schaeuble “Yapılan eleştirileri anlayışla karşılayabilirim. Ama tümünü yanlış buluyorum. Sabırsızlığımızı her şeyin ölçüsü olarak ortaya koyamayız. Fakir bölgelerde yaşayan insanları aşısız bırakamayız. Krizi Avrupa’da ve diğer ülkelerde ancak Avrupa ve diğer uzak ülkelerle birlikte ve dayanışma içinde yenebiliriz. Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın Avrupa Birliği ile ortak yolu seçmesi çok doğru bir politika” dedi.

SÖDER DE ARALARINDA VAR

Birçok çevre ise federal hükümeti ve Avrupa Birliği üye ülkelerini, yeteri kadar aşıyı rezerve etmemekle eleştiriyor. Federal hükümet ve Avrupa Birliği’nin ağır davrandığını ve bu yüzden de başka ülkelerin daha fazla aşı temin ettiğini öne süren çevreler arasında federal hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de var. CSU’nun lideri Söder, Almanya’da yeteri miktarda aşı siparişi verilmediğini ve aşının ulaşımında ağır hareket edildiğini belirterek Federal Sağlık bakanı Spahn’ı suçladı.