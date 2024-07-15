Fail avcı çıktı

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OLAY, silah seslerini duyan bölge sakinlerinin ihbarıyla ortaya çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi. Bir kişi, iki kişiyi silahla öldürdü, iki kişiyi de yaraladı. Ardından intihar etti. Failin, önce 24 yaşındaki bir erkeği, ardından 84 yaşındaki bir kadını öldürdüğü tahmin ediliyor. Saldırıda ağır yaralanan ailenin 26 ve 59 yaşlarındaki diğer iki kadın üyesi ise kurtarma helikopterleriyle hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde arama yapan polis, şüphelinin cesedini de evin bahçesinde buldu.