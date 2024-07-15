Fail avcı çıktı

Haberin Devamı

OLAY, silah seslerini duyan bölge sakinlerinin ihbarıyla ortaya çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi. Bir kişi, iki kişiyi silahla öldürdü, iki kişiyi de yaraladı. Ardından intihar etti. Failin, önce 24 yaşındaki bir erkeği, ardından 84 yaşındaki bir kadını öldürdüğü tahmin ediliyor. Saldırıda ağır yaralanan ailenin 26 ve 59 yaşlarındaki diğer iki kadın üyesi ise kurtarma helikopterleriyle hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde arama yapan polis, şüphelinin cesedini de evin bahçesinde buldu.

AİLE İÇİ DRAMÖlenlerin 63 yaşındaki failin annesi ve oğlu olduğu tahmin ediliyor. İki kadının ise kızı ve karısı olduğu söyleniyor. Ancak polis, yaralılar ve ölenlerin kimlikleriyle ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi. Polis saldırıda kullanılan ve ele geçirilen ateşli silahın 63 yaşındaki bir Alman avcıya ait olgunu açıkladı. Ancak bu silahın avcılık faaliyetleri kapsamında yasal olarak bulundurulan legal silahlardan biri olup olmadığı araştırılıyor. Polis, olayın bir aile içi dram olduğunu tahmin ediyor.