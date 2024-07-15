Faeser’e “sınırlarda kontrole devam” baskısı

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ALMANYA Federal İçişleri Bakanlığı’nın Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle Almanya sınırlarında başlatılan kontrollere 19 Temmuz itibariyle son verilmesi kararı, Almanya’da köklü partiler arasında ciddi sıkıntılara yol açtı. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları nedeniyle yalnız Almanya-Fransa sınırlarında kontrollerin yapılacağını, diğer ülkelerle olan sınırlardaki kontrollerin durdurulacağını açıklarken, ana muhalefet CDU/CSU ile hükümet ortağı FDP’den itirazlar yükseldi. Almanya’nın Belçika, Hollanda, Lüksemburg’un yanı sıra Danimarka, Polonya ve Çek Cumhuriyeti sınırlarında düzenli kontrollere son verilmesine ilk etapta CDU/CSU’dan itirazlar yükseldi. Son dönemlerde uygulanan kontroller sayesinde Almanya’ya düzensiz göçün önemli ölçüde önlendiğini, haklarında tutuklama kararı bulunan 600’den fazla kişinin yakalandığını ve kaçak olarak sığınmacı sokmaya çalışan 150’nin üzerinde ‘insan tacirinin’ gözaltına alındığını, 3 bin 200 kişinin sınırlardan geri çevrildiğini hatırlatan CDU/CSU’lu politikacılar, kontrollere devam edilmesini istediler.

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POLİS SENDİKASI: ‘MÜMKÜN DEĞİL’

CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Almanya’ya düzensiz göçü engelleme sözü veren Başbakan Olaf Scholz’a bu sözü yerine getirme çağrısında bulundu. Hükümet ortağı FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr de sürekli kontroller sayesinde Almanya’ya kaçak girişlerin engellendiğini belirtirken, sınırlarda kontrollere devam edilmesinden yana olduklarını söyledi. FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai de “Avrupa Kupası döneminde sınır kontrolleri uygulamasının ne kadar da mantıklı olduğunu gördük. Bunu devam ettirmeliyiz” diye konuştu. Alman Polis Sendikası ise Almanya sınırlarında kontrollerin sürekli olarak sürdürülmesinin personel eksikliği nedeniyle mümkün olamayacağını açıkladı.