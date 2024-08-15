Faeser’e istifa baskısı

Haberin Devamı

Sağ popülist AfD Eş Başkanları Alice Weidel ile Tino Chrupalla, SPD’li Bakan Faeser’in istifa etmesini istediler. Weidel, “Federal İdari Mahkemesi Federal İçişleri Bakanı’ına şiddetli bir tokat atmıştır” diyerek Faeser’e görevi bırakma çağrısında bulunurken, Tino Chrupalla da “Yurttaşlık özgürlüklerini ayaklar aktına alan Bakan Nancy Faeser istifa etmelidir” dedi. Hükümet ortağı FDP’li Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki de “SPD’li politikacı (Faeser) hukuksal olarak çok ince bir buz tabakası üzerine yürüdü ve bu buz tabakası çöktü” diye konuştu.

GEREKEN YETİYE SAHİP DEĞİL

Ana muhalefet CDU/CSU Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei, Federal İçişleri Bakanlığı’nı yasak kararı öncesi gereken hukuksal değerlendirmeleri titiz bir şekilde yapmamakla suçladı, Frei, “Bakan Faeser’in titiz incelemenin, acele karardan önce geldiği gerçeğini bilmesi gerekirdi” dedi. CSU Grubu Genel Sekreteri Alexander Hoffmann da “Compact yasağı ile ilgili acil karar, Faeser’in bu alanda gereken yetiye sahip olmadığını göstermiştir” diyerek dolaylı bir şekilde istifaya çağırdı.

KARAR ALINMASI YILLAR SÜRERÖte yandan “Compact” dergisinde yayımlanan bazı haberlerin Yahudi, sığınmacı, yabancı ve göçmen düşmanlığı içerdiği, insan onurunu zedeleyici ve demokratik hukuk devletine saygısızlık izleri saptandığı halde, yasaklama kararının ölçülü olup olmadığı konusunda somut kararın önümüzdeki dönemlerde yapılacak duruşmalarda verileceğini açıklayan Federal İdari Mahkemesi’nin, bu kararının yıllar alacağı ileri sürüldü.