Faeser: ‘Mülteciler, AB genelinde adil dağıtılmalı’

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HÜKÜMETE yapılan ‘daha iyi koordinasyon’ eleştirilerini de geri çeviren Faeser, Almanya Redaktionsnetzwerk’e yaptığı açıklamada, “Savaşın ilk gününden beri mültecilerin kabulünü ve bakımını eyaletlerle çok yakın bir şekilde koordine ediyoruz. Şansölye Olaf Scholz, daha geçen perşembe konuyu eyalet başbakanlarıyla tekrar görüştü. Uyum ve dil kursları zaten açık, tıbbi bakım ve iş piyasasına erişim mümkün. Önceki mülteci akınlarında olduğumuzdan çok daha iyi durumdayız” dedi.

G7 ÜLKELERİNİN İÇİŞLERİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞECEK

Faeser, mültecilerin artık AB genelinde adil dağılımının sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı. “Tüm AB ülkelerinde mülteci kabulünde omuz omuza verildi, dayanışma gösterildi ancak, bunun artık herkes tarafından daha geniş kapsamlı olarak hayata geçirilmesi gerekiyor” diyen Faeser, bunun için Fransa ve Polonya ile birlikte geniş kapsamlı çağrıda bulunduğunu ve bugün AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile tekrar istişare edeceğini ifade etti. İçişleri Bakanı Faeser perşembe günü de, G7 ülkelerinin içişleri bakanlarıyla ‘mültecilerin Kanada, ABD ve Japonya gibi, AB dışındaki ülkelere de sığınabilecekleri’ konusunda görüşmeler yapacağını duyurdu.