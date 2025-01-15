Faeser: ‘İyi entegre olmuş göçmenler daha fazla saygıyı hak ediyor’

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Faeser, Rheinische Post gazetesine açıklamada bulundu. Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini seçim kampanyası nedeniyle yaptıkları açıklamalardan dolayı eleştiren Faeser, iyi entegre olmuş milyonlarca göçmenin ekonomik açıdan Almanya’yı desteklediğini söyledi. Faeser, “Almanya’da neredeyse 25 milyon insanın göçmen geçmişi var, uzun süredir toplumumuzun doğal bir parçası olmuşlar ve ülkemizi birçok alanda ayakta tutuyorlar. Göçmenler, hastanelerde ve bakım tesislerinde, şirketlerde ve sanayide yer alıyorlar. Bu insanlar, başardıklarıyla daha fazla saygıyı hak ediyor” diye konuştu.

AfD ZARAR VERİYOR

Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin seçim kampanyasında göçmenlerin vatandaşlıktan çıkarılmasını gündeme getirmesini eleştiren Faeser, “Eğer Birlik partileri, insanların Alman vatandaşlığından nasıl tekrar çıkarılabileceğini tartışıyorsa, bu birinci ve ikinci sınıf vatandaşlar olduğu hissine yol açıyor. Bu Almanya’da yaşamları için çok çalışmış insanların sırtından yapılan bir tartışmadır” diye konuştu. Faeser, küresel rekabette nitelikli çalışanlara ihtiyaç olduğunu belirterek, nitelikli ve vasıflı işçilerin dışlanmaktan korkmak yerine tam anlamıyla aidiyet hissedebilecekleri Almanya’ya gelmeyi tercih edeceklerini vurguladı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini de eleştiren Faeser, “AfD’nin geri göç (remigration) adı altında insanları topluca sınır dışı etmek istemesi, sadece insanlığa duyduğu saygısızlığı değil, aynı zamanda bunun Almanya’ya bir iş merkezi olarak ne kadar zarar vereceğini ve istihdamı ne kadar azaltacağını da gösteriyor” ifadelerini kullandı.