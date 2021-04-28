Facebook’a dava açtı

FACEBOOK’ta bir kullanıcı, Renate Künast’ın, “Uyum aynı zamanda Almanların da Türkçe öğrenmesi demektir” şeklinde açıklaması olduğu yönünde yalan paylaşım yapmıştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından doğruymuş gibi paylaşılmaya devam etti. Binlerce takipçi de paylaşımın altına Renate Künast’ı eleştiren nefret içerikli yorumlarda bulundu. Künast, Frankfurt Eyalet Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda Facebook’un sadece yalan haberin kaynağını değil, buna dayanarak yapılan tüm paylaşımların ve yorumların da silinmesini istedi. Künast’ın avukatı Matthias Pilz, açtıkları davayla birlikte benzer durumlara emsal teşkil edecek bir karar alınmasını beklediklerini ve aynı zamanda mağdura tazminat ödenmesi gerektiğini söyledi. Açtığı davayla ilgili açıklama yapan Renate Künast da, “Böyle bir yalanın mağduru olarak yanlış bir şekilde bana isnat edilen açıklamalarla ilgili şikâyette bulunup tek tek silinmesi için tüm Facebook sayfalarını araştırmak, hayatımın görevi olmamalı” dedi.

‘HAYATI MAHVOLUYOR’

Renate Künast’a destek ise aynı durumda olan mağdurların kurduğu ‘Hate Aid’ adlı organizasyondan geldi. Organizasyon Başkanı Anna-Lena von Hodenberg, “Bir insan hakkında yalan bir paylaşım binlerce kez yüklenip tekrar paylaşılıyorsa, bu kişinin hayatı mahvoluyor” dedi. Anna-Lena von Hodenberg, en çok gazeteciler, yerel siyasetçiler ve aktivistlerin bu durumdan mağdur olduğunu kaydetti. Facebook Almanya temsilciliği ise Renate Künast’a dayandırılan yalan açıklamanın Almanya’daki tüm sayfalardan silindiğini açıkladı.