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Fabrikayı kana buladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı!

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#Almanya#Saldırgan#AVRUPADAN HABERLER
Fabrikayı kana buladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 10:54

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin kuzeyindeki Bad Friedrichshall şehrinde, kimliği henüz açıklanmayan bir kişi bir fabrikaya girerek iki kişiyi öldürdü, bir kişiyi ise ağır yaraladı. Polis, olay sonrası kaçan failinin gece geç saatlerde özel tim ekipleri tarafından Neckar-Odenwald-bölgesindeki Seckach kasabasında yakalandığını açıkladı. 52 yaşındaki saldırganın daha önce aynı fabrikada çalıştığı iddia edildi.

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POLİSİN yaptığı ilk açıklamalara göre, saldırgan saat 17.45 civarında maskeyle fabrikaya girerek ateş açtı. Olayda hayatını kaybeden ve yaralananların fabrika çalışanları olduğu bildirildi. Polis, şüphelinin tek başına hareket ettiğini değerlendirirken, çevre sakinleri için bir tehlike bulunmadığını duyurdu. Bölgeye özel harekat ekiplerinin ve bir helikopterin sevk edildiğini belirtti. Yerel basında yer alan haberlere göre saldırı, Kochendorf bölgesindeki Hänel isimli firmada gerçekleşti. Şirket, bisiklet de dahil olmak üzere hassas dişli üretimiyle tanınıyor. Polis, olay anında fabrikada bulunan diğer çalışanların güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldığını ve ifadelerine başvurulduğunu açıkladı. Olay sırasında içeride kaç kişinin olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

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Fabrikayı kana buladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

‘HEPİMİZİ ŞOK ETTİ’
Bad Friedrichshall Belediye Başkanı Tino Frey (CDU), yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Bu trajedi hepimizi şok etti. Firma, bölgemizde tanınan ve yaklaşık 400 kişinin çalıştığı büyük bir iş yeri” dedi. Yaklaşık 20 bin nüfusa sahip olan Bad Friedrichshall, Stuttgart metropol bölgesinin bir parçası ve Heilbronn ilçesinin dördüncü büyük şehri. Bu tür olayların nadir yaşandığı bu sakin bölgede gerçekleşen saldırı, yerel halk arasında büyük bir üzüntü ve endişe yarattı.

Fabrikayı kana buladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

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#Almanya#Saldırgan#AVRUPADAN HABERLER

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