Ezandan sonra hurma yiyip suyunu içti

Haberin Devamı

1924-1928 yıllarında inşa edilen ve 23 Mart 1928 tarihinde açılan camideki iftara farklı dinden insanlar katıldı. Ahmediye Cemaati’nin ve İmam Amir Aziz’in ev sahipliğinde verilen iftarda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, İslam alemi için ramazan ayının farklı bir anlamı ve önemi olduğunu vurgularken, insanlar arasında dayanışma ve birlikteliği güçlendirdiğini de hatırlattı. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, tüm insanlara “Dünyada barışa katkıda bulunun” çağrısında bulundu.

BÜTÜNLÜĞÜ PEKİŞTİRİYOR

Ahmediye Cemaati’ne ait Almanya’daki en eski camilerden biri olan Wilmersdorf Camisi’nde Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra olduğu gibi bugün de farklı dinden insanların bir araya gelerek kaynaştıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Steinmeier, Müslüman alemi için ayrı bir önem taşıyan böyle bir kutsal etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı. Almanya’nın çeşitli kesimlerinde olduğu gibi Wilmersdorf Camii’ndeki iftarlara da Müslüman olmayan komşuların, dostların ve okul çocuklarının davet edilmesinin, dostlukları ve toplumsal bütünlüğü pekiştirdiğine dikkati çekti. Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un “İslam Almanya’ya aittir” sözünü hatırlatan Steinmeier, bu ülkede yaşayan 5.5 milyon Müslüman’ın Almanya’ya ve bu topluma ait olduğunun tartışılmaz olduğunu dile getirdi. Steinmeir ezan okunduktan sonra ilk olak hurma yedi.

Haberin Devamı

İmam Amir Aziz de Cumhurbaşkanı Steinmeier ile iftar davetlerine teşrif eden farklı dinden ve inançtan tüm konuklara teşekkür etti. Almanya’daki Müslümanların da bu ülkede bu toplumda severek yaşadıklarını belirtirken, ülkenin kalkınmasına ve toplumsal bütünlüğün korunmasına ve dayanışmanın gelişmesine özellikle özen gösterdiklerini de dile getirdi.