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Eyüp Sultan Camii’nde Hasan Aslan görevi Eyüp Erdem’e devretti!

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#Nürnberg Merkez Eyüp Sultan Camii#DİTİB#AVRUPADAN HABERLER
Eyüp Sultan Camii’nde Hasan Aslan görevi Eyüp Erdem’e devretti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 11:09

Kuzey Bavyera’nın en büyük camilerinden olan, DİTİB Nürnberg Merkez Eyüp Sultan Camii’nde olağan genel kurul gerçekleşti. 10 yıllık görevine sonlandıran Hasan Aslan’ın yerine Eyüp Erdem yeni dernek başkanı seçildi.

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YOĞUN bir katılımla gerçekleşen genel kurul yoklama, kuran tilaveti ve İstiklal Marşı ile başladı. Başkan Hasan Aslan’ın selamlama konuşmasının ardından divan kurulu seçimine geçildi. Divan Kurulu, Eyalet Başkanı Uğur Cankurt, Başkan vekili Cemil Kimyacıoğlu ve Röthenbach Dernek Başkanı Başkanı Recep Demir’den oluştu. Faaliyet ve muhasebe raporlarının okunmasının ardından mevcut yönetim kurulu genel kurul tarafından ibra edildi. 10 yıllık görev süresini sonlandıran ve tekrar aday olmayacağını açıklayan Başkan Hasan Aslan genel kurul üyelerinden helallik istedi. Aslan yeni seçilecek arkadaşlarına başarılar dilerken son on yılda kendisiyle yol arkadaşlığı yapan yönetici arkadaşlarına da teşekkür etti. Üyeler Aslan’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Genel kurul daha sonra yeni yönetim kurulu seçimi ile devam etti. Yapılan genel kurul seçimi sonucu yeni Dernek Başkanı Eyüp Erdem oldu. Diğer yönetim kurulu üyeleri ise şöyle şu isimlerden oluştu: Başkanvekili Esma Gengeç Başkanvekili Bayram Darıcı, Genel Sekreter Zeki Topçu, Muhasib Mustafa Gür ve asil üye Süleyman Yıldız. Bayrağı devralan Başkan Eyüp Erdem genel kurula teşekkür ederken gelecekte yapmak istedikleri faaliyetleri anlattı. Gecmiş yönetim kurulu Başkanı Hasan Aslan ve yöneticilerine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

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Eyüp Sultan Camii’nde Hasan Aslan görevi Eyüp Erdem’e devretti

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#Nürnberg Merkez Eyüp Sultan Camii#DİTİB#AVRUPADAN HABERLER

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