Eylemlerin faturası tek tek kesiliyor

BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 11:22
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Almanya’da polis, havaalanlarına girip kendilerini pistlere yapıştırarak uçuşları engelleyen, caddelere yatarak trafiği alt üst eden ‘Son Nesil’ adlı iklim aktivistlerine fatura göndermeye başladı.
2022 yılı sonlarına doğru Berlin-Brandenburg Havalimanı
’nın etrafındaki dikenli telleri keserek içeri giren ve piste kendilerini yapıştırarak uçuşları engelleyen 6 iklim aktivistine toplam 3 bin Euro ceza kesildi. Geçen yıl mayıs ayında da aynı havaalanına girip özel bir uçağa boya fışkırtan başka iklim aktivistlerine de yapılan görev süresi ve katılan polis sayısı göz önünde bulundurularak 2 bin 280 Euro’luk fatura kesildi. Polis, Berlin Havalimanı’ndaki eylem nedeniyle şimdiye kadar toplam 6 bin 400 Euro’luk fatura gönderdi. ‘Son Nesil
’ aktivistlerini, Köln/Bonn, Frankfurt ve Leipzig havaalanlarındaki eylemleri nedeniyle de yeni faturalar bekliyor.
EYALET DE DAVA AÇTI
Berlin eyalet yönetimi de geçen yıl eylül ayında tarihi Brandenburg Kapısı’na renkli boya fışkırtan iklim aktivistleri hakkında suç duyurusunda bulunarak dava açtı ve 142 bin Euro talep etti. Öte yandan Berlin Savcılığı’nın son iki yılda iklim aktivistleri tarafından girişilen toplam 4 bin 844 olayı değerlendirip büyük bir bölümü hakkında yasal işlem başlattığı da açıklandı. Şimdiye kadar 243 kişinin cezalandırıldığına işaret edildi.