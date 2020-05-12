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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: ABACCA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

Eyfel bu kez onlar için aydınlatıldı

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Eyfel bu kez onlar için aydınlatıldı
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Eyfel Kulesi, koronavirüs salgınıyla mücadele eden çalışanlara teşekkür etmek amacıyla aydınlatıldı.

Koronavirüs salgını ile zor günler geçiren Fransa’da salgın boyunca hizmet etmeye devam eden çalışanlar için ışık gösterisi yapıldı. Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü turistik yapılardan Eyfel Kulesi, salgın boyunca vatandaşlara hizmet etmeye devam eden çalışanlara teşekkür etmek amacı ile aydınlatıldı. Paris Belediyesi, her meslek grubundan bir çalışanın fotoğrafını Eyfel Kulesi’ne yansıtarak, “İyi ki buradaydınız” mesajı yayınladı. Öte yandan, Eyfel Kulesi’nde 27 Mart tarihinden bu yana salgınla mücadele eden çalışanlar için “Teşekkürler” mesajı yayınlanırken, halk için ise “Evde kalın” mesajı yayınlanıyordu.

 

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