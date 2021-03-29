Eyaletlere seslendi: ‘Aldığımız kararları uygulayın’

“EYALETLERDE eyleme geçilmesine ihtiyaç var. Eyalet başbakanları vaka sayılarının düşürülmesi için etkili araçlara sahip, bunlar kullanılmalı. Yeni vaka sayıları belirli bir seviyeye ulaştığında acil frene basılması ve sert tedbirlerin uygulaması kararlaştırıldı. Vaka sayılarının çok yüksek olduğu bölgelerde dışarıya çıkmanın kısıtlanması ve insanlar arasında temasların azaltılması gibi tedbirler alınabilir. Bunun yanı sıra okullarda ve iş yerlerinde hızlı testlerin uygulamaya konulması ve işverenlerin personeline uzaktan çalışma imkânı sunması gerekir. Eğer eyalet başbakanları tedbirleri almada harekete geçmezse, Enfeksiyon Yasası’nda değişiklik yapabiliriz. Kovid-19’un mutasyona uğramış türlerine karşı mücadele veriyoruz. Temelde yeni bir salgınla karşı karşıyayız. Bu yeni virüs çok daha agresif, daha bulaşıcı ve daha ölümcül. Bu yüzden uygun önlemlerin ciddiyetle alınıp uygulanması gerekiyor. Çok fazla vaktimiz yok.”

‘SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM’

Berlin ve Saarland eyaletlerinde bazı tedbirlerin belirli şartlarda gevşetileceği yönünde alınan kararları da eleştiren Merkel, bu kararların alınmasından mutlu olmadığını söyledi. Şansölye Merkel, eylül sonuna kadar herkese aşı teklifi sunulacağına ilişkin verdiği sözünün arkasında olduğunu da kaydetti. Merkel’in eyalet başbakanlarıyla 4 Mart’ta düzenlediği toplantıda, son 7 günde 100 bin kişideki yeni vaka sayısının 3 gün üst üste 100’ün üzerinde çıkması durumunda ‘acil frene basılacağına’ ve 7 Mart’a kadar geçerli olan sert tedbirlere dönüleceğine ilişkin karar alınmıştı. Birçok eyalette son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 3 günden fazla süredir 100’ün üzerinde olmasına rağmen acil frene basılmamış, sert tedbirler uygulanmamıştı. Almanya’da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubat başında düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar hızla yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19’un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.