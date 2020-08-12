Eyaletlerde son durum

KORONAVİRÜSLE mücadelede 16 eyalet ortak kurallar ve uygulamaların yanı sıra farklı tedbirler de hayata geçiriyor. Ancak eyaletlerin tümünde geçerli olan kurallar da var. Örneğin sosyal mesafe kuralı tüm eyaletlerde geçerli. Alışveriş de dahil kamuya açık alanların tamamında 1.5 metrelik mesafe kuralına uyulması zorunlu. Avrupa Birliği’nin (AB) riskli olarak ilan ettiği bölgelerden gelen tatilcilere yönelik kontroller de daha sıkı yapılmaya başlandı. Ülke genelinde açılan tüm restoran, bar ve otellerde benzer kurallar geçerli. Masalar arasındaki mesafeler korunacak.

BERLİN DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI

Berlin’de okulların açılması ve açık hava partilerinin artması üzerine eyaletler asında en büyük endişeyi burası yaşıyor. Berlin’de ek olarak görevlendirilen 240 personel düzenli olarak kuralları denetlemeye başladı. Mecklenburg Vorpommern ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümetleri aldığı kararlarla kuralları ihlal edenlere daha yüksek para cezaları kesiyor. Koronavirüs kurallarının uygulanması konusunda kararlı olduğunu göstermek isteyen Mecklenburg Vorpommern hükümeti toplu taşımalarda maske takmayanlara verilen 25 euroluk cezayı 150 euroya çıkardı. Brandenburg Eyaleti ise yakın mesafe yolculuklarda maske zorunluluğunu 4 Eylül’e kadar uzattı. Türkiye kökenlilerin yoğun yaşadığı eyaletlerde ise son durum şöyle:

Baden Württemberg: Eyalette okullar tatile girdiği için bir rahatlama yaşanıyor. Faklı ailelere mensup 20 kişi bir araya gelebiliyor. Sayıları 500’ü aşmamak şartıyla toplantı, kongre, fuar ve spor etkinliklerine katılıma izin veriliyor.

Bayern: Farklı ailelere mensup en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin var. Okullar yeni tatile girdiği için Bavyera’da da şimdilik bir rahatlama söz konusu. Kapalı salon etkinliklerinde 100, açık hava etkinliklerinde 200 kişiye izin veriliyor. Etkinliklerde 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uyulması da zorunlu.

Berlin: 10 Haziran’da okulların açılmasıyla herkes diken üstünde. Okullarda maske zorunluluğu var. Sınıflarda ise takılması zorunlu değil. Toplanma ve gösterilerde sayı sınırlaması olmasına rağmen bugüne kadar yapılan hiçbir gösteri ve toplantıda uyulmadı. Sıkı denetimler de bu konuda sonuç vermedi. Brandenburg: Eyalette ilk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim yılı başladı. Okul bahçesinde ve sınıflarda öğrencilerde öğretmenler de maske takmak zorunda. Ancak merdivenlerde, koridorlarda ve kantinde maske takılması zorunlu.

Bremen: Farklı hanelere mensup 10 kişinin bir araya gelmesine izin var. Okullar bu eyalette de henüz açılmadı. Bu yüzden uyulacak kurallar tartışma aşamasında. Yuvalar ise sınırlı olarak açıldı.

Hamburg: Özel alanlarda 25, kamuya açık alanlarda ise farklı hane mensubu 10 kişinin buluşmasına izin veriliyor. Belli yaşlardaki öğrencilere okul alanlarında maske zorunluluğu uygulanıyor. Kentin bazı bölgelerinde gece içki satışına kısıtlama getirildi.

Hessen: Kamuya açık alanlarda farklı haneye mensup 10 kadar kişinin buluşmasına izin var. Okullar 17 Ağustos’ta açılacak. Şimdilik özel bir önlem ve kural konulmadı.

Aşağı Saksonya: Kamuya açık alanlarda farklı hanelere mensup 10 kişinin bir arada olmasına müsaade ediliyor. Okullar henüz ders başı yapmadı. Yuvalarda tüm çocuklara bakım hizmeti veriliyor.

Kuzey Ren Vestfalya: Nüfusun en yoğun yaşadığı eyalette okullar çarşamba günü açıldı. Ders saatleri normalden daha az yapılıyor. 17 Ağustos Pazartesi’den itibaren normal ders işlenmeye başlanacak. Okullarda geniş kapsamlı maske zorunluluğu uygulanıyor. Derslerde bile maske takılması mecburi. Ağustos sonunda okullarda maske takılmasına yönelik yeni kararlar alınması planlanıyor. Rheinland Pfalz: Ders zili 17 Ağustos Pazartesi günü çalacak. Normal dönemlerdeki gibi dersler işlenecek. Yuvalarda bakım hizmeti tüm çocuklara yönelik olarak veriliyor. Tüm spor dallarında antrenman yapılması serbest.

Saarland: Altı haftalık okul tatili pazartesi sona eriyor. Derslerin başlamasına yönelik hiçbir kısıtlama söz konusu değil. Yuvalara bakım mecburiyeti bulunan tüm çocuklar alınıyor.

Schleswig Holstein: Okullar pazartesi açıldı. İlk ve orta dereceli tüm okullarda maske takılması öneriliyor. Eyalette farklı hanelere mensup 50 kadar kişinin buluşması serbest.