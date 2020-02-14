Eyaletler Meclisi reddetti

YEŞİLLER Partisi başta olmak üzere kimi dernek ve birlikler iklim korumasına yönelik olarak otobanlarda hız sınırının getirilmesini istiyordu. Bugün (cuma günü) toplanan Eyaletler meclisi, otobanlarda hızı saatte 130 kilometre ile sınırlayan tasarıyı ele alındı. Ancak çoğunluk sağlanamayınca tasarı reddedildi. CDU’lu ulaştırma bakanları hız sınırlamasına karşı çıkarken, Yeşiller’li bakanlar ise hız sınırını savundu. Tasarı daha önce Federal Meclis’te de ele alınmış ve reddedilmişti.

Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer (CSU) de otobanlarda hızın saatte 130 ile sınırlandırılmasına karşı çıkıyor.